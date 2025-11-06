Habrá ampliación de la tribuna occidental del estadio La Independencia de Tunja

Tunja

Durante el balance del Festival Internacional de la Cultura Campesina que adelantó el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, hizo un anuncio importante sobre el estadio la Independencia de Tunja, escenario donde se llevaron a cabo los conciertos estelares.

El mandatario de los boyacenses aseguró que en los próximos días se iniciarán los estudios y diseños para la ampliación de la tribuna occidental del escenario y que además se construirá una tarima permanente para la realización de los conciertos.

“Lo que sucedió en el concierto de Marco Antonio Solís, donde se quedaron unas 4.000 personas por fuera del estadio La Independencia, esto nos llevó a dar la instrucción de iniciar el proyecto de estudios y diseños para la ampliación de la tribuna occidental y en la tribuna sur construiremos una gran tarima cultural permanente con camerinos, esto para que los artistas puedan tener todas las comodidades, también para que no tengamos que gastar dinero instalando una tribuna, una gran tarima que podamos tenerla permanentemente”, indicó Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá.

Amaya Rodríguez señaló que el objetivo es que antes de finalizar el año se puedan tener esos estudios y diseños de la ampliación de la gradería occidental y de la tarima en el sector sur del escenario deportivo.

“Esperamos nosotros contratar esos estudios y diseños este mismo año y más o menos unos estudios y diseños se demoran de seis a ocho meses, así que esperamos que el próximo año, antes de terminar el año, tengamos el valor definitivo”, acotó el mandatario.

En cuanto a los costos de las obras, el Gobernador indicó que estarían alrededor de los $100 mil millones.

“Las valoraciones que hacemos nosotros iniciales, hablando de esa tribuna occidental, más la tarima permanente para temas culturales, podría valer más o menos unos 100.000 millones de pesos, que serían con vigencias futuras de regalías del departamento, como cofinanciación al Pacto Territorial”, dijo Amaya Rodríguez.

Se espera que al término de este año estén listos los estudios y diseños de estas obras, mientras que se prevé que los trabajos inicien a mediados del próximo año.