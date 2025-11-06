Gobernador de Bolívar entregó nueva calle pavimentada en el barrio La Quinta de Cartagena

Cartagena

Con música novembrina y mucha alegría, los habitantes de la primera calle del sector Las Flores, en el barrio La Quinta, celebraron junto al gobernador Yamil Arana Padauí la inauguración de su nueva vía pavimentada, un sueño que la comunidad esperaba desde hace décadas.

Tras el corte de cinta, los vecinos recorrieron los 260 metros lineales de pavimento entre aplausos, risas y muestras de gratitud. La emoción fue tal que un grupo de residentes improvisó una canción, al ritmo del popular “Coroncoro” de la recordada Emilia Herrera, para despedir el barro que durante años los acompañó:

“Coroncoro se murió el barro… déjalo morir”, coreaban entre risas jóvenes y adultos cerca de un gigantesco parlante.

Doña Raquel Figueroa González, una de las vecinas más antiguas del sector, no ocultó su felicidad: “Tengo 54 años viviendo aquí, soy quintera a mucho honor y ahora, con mi calle pavimentada, me siento más orgullosa. Gracias al Gobernador, este diciembre la vamos a decorar como nunca”, expresó emocionada.

El gobernador Yamil Arana destacó que estas obras no solo transforman las calles, sino también la vida de las comunidades:

“Llevar alegría a los barrios es nuestro deber como gobernantes. Con la Secretaría de Infraestructura nos propusimos mejorar la calidad de vida de los sectores alrededor de La Popa, y hoy esta comunidad vive diferente. Queremos que estas zonas se conviertan en nuevos atractivos turísticos para Cartagena”, señaló.

Además, el mandatario anunció una nueva gestión para el sector: la adquisición de un lote destinado a la construcción de un parque infantil y canchas deportivas, espacios que servirán para el disfrute de los niños y jóvenes del barrio.

La intervención incluyó 260 metros lineales de pavimento, junto con la construcción de andenes y bordillos, mejorando la movilidad, la seguridad peatonal y el entorno urbano del sector.