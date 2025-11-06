Elecciones 2026: ¿Será posible la unidad de la derecha en una sola candidatura?

En Hora20 el análisis a cómo arranca la política esta semana, el acto de un precandidato, los llamados a la unión en la derecha, las nuevas propuestas y el fin de la veda a las encuestas. Después, el análisis al crecimiento en hombres de las organizaciones armadas ilegales en el país.

Lo que dicen los panelistas

Federico Arango, periodista y editor de opinión de El Tiempo, planteó que lo que ocurre con Abelardo de la Espriella es un reflejo del cansancio y rechazo a la política tradicional, “eso es algo que no es solo de izquierda y centro, pero sí hay consenso sobre lo que se espera, una figura como outsider, que tenga como bandera que lo tuvo Uribe que más que la seguridad, era la bandera de la antipolítica, él no era de los de siempre, él le habla a ese segmento que está sobrediagnósticada que no se está conforme con este proyecto del petrismo, pero también está cansado de lo tradicional y se ve la imagen reveladora de la reunión Uribe-Gaviria y tampoco, la gente también está cansada de eso”.

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, aseguró que lo interesante con De la Espriella es que se decanta el escenario político, “la consulta del Pacto pone en punta un candidato con 2,5 millones de votos a primera vuelta, en el centro no se ve claridad y la derecha creo que toma decisiones y eso ayuda a ir esclareciendo el escenario”. Frente a lo ocurrido el pasado lunes, dijo que vio un show muy bien planeado, bien financiado, vi como un culto religioso con toda esa emotividad donde lo racional, argumentativo y programático no está en el centro, “una puesta en escena bien planeada, emociones y en esa dirección aunque no patea la mesa de la derecha, sí se chupa esta candidato algunas de las aspiraciones, hubo figura del establecimiento de EE.UU., él va a un nicho, que no es el partidista, es un nicho de opinión y de base electoral”.

Resaltó que De la Espriella es productivo en la medida que va a polarizar más, “eso les permite capitalizar más su proyección, su candidatura, pero en la derecha hay pesos que se mueven y juegan papel importante, el Centro Democrático, las otras movidas que se hacen por fuera de ese partido, pero en intención de articularse a ese factor de poder real de la derecha juega papel importante y por mí, que él fuera el candidato de la derecha”.

Para Sandra Borda, politóloga, internacionalista y profesora universitaria, De la Espriella trata de consolidarse como un antipolítico, “pero es sustancialmente distinto a lo que hemos visto en el pasado y retornando a fórmula Trump que como ha sido administrador y el hombre de negocios exitosos, con eso quiere decir que tiene credenciales para manejar el Estado”, sin embargo, dijo que esa lógica resulta problemática. También advirtió que él define una agenda que va del libre mercado, una agenda libertaria y una propuesta en seguridad en la que invoca credenciales de derecha, “un sector que va buscando tener el monopolio sobre ese tema”. Además, dijo que resulta curioso que aparezca la agenda social, de la pobreza y del ciudadano en su propuesta, “él dice que regresemos al sentido común, dice que es una propuesta del sentido común y el sentido común es una buena administración el Estado y hace que la empresa funcione”.

En esa medida, advirtió que queda la sensación de que se gesta un proyecto populista de derecha “y eso es una excelente competencia al proyecto populista de izquierda porque el discurso institucional le cuesta competir con este tipo de propuestas, esa es la dirección de proyecto político y eso como está la política, probablemente va a dar mucho de qué hablar”.

Luis Felipe Henao, abogado, exministro de Vivienda y columnista en El Tiempo, aseguró que Abelardo cayó mucho en lugares comunes, “no vi una exposición fuerte de propuestas, vi populismo, generando emociones, un show político con símbolos, invitados, narrativa de mano dura que le da exposición nacional y muestra capacidad para llenar escenario, pero no dice nada; Miguel Uribe (QEPD) lo llenó, pero quedó cuarto en elecciones”. Resaltó que todavía está muy temprano, “hay sesgo de movilización, parecía un acto de iglesias cristianas, todos muy uniformados, no se ve intensidad de base”. También manifestó que cuando se habla de depurar, se le apuesta a división y es un camino para la izquierda, “el candidato más idóneo para la izquierda es Abelardo. Se ve un centro muy dividido. Vamos a tener un montón de candidatos, división en primera vuelta, se mata el centro y se va a los extremos y ahí el Pacto tiene posibilidad de ganar la presidencia”.

