Una propiedad que era del narcotráfico pasa a ser parte de la Universidad de Caldas

Acto de entrega del terreno a la Universidad de Caldas por la Sociedad de Activos Especiales - SAE

Manizales

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), hizo entrega oficial de un predio de 440 hectáreas a la Universidad de Caldas.

Este terreno, con un pasado ligado al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como “el Mexicano”, será parte de la infraestructura de este centro de estudios donde más de 1.500 estudiantes se formarán en diferentes áreas del conocimiento.

Las letras borrarán un pasado marcado por el narcotráfico

En medio de una ceremonia con simbolismos como la destrucción de un muro que significaba el dejar atrás el pasado delictivo de la propiedad y presentaciones artísticas.

En la ceremonia de entrega Amelia Pérez, directora de la SAE, destacó el paso fundamental en la restitución de bienes incautados a la ilegalidad para convertirlos en herramientas de progreso social.

“Las víctimas más grandes fueron los jóvenes, ellos tienen derecho hoy en día a sacar adelante sus carreras de medicina, algo espectacular y que se necesita en todas partes como es el caso de enfermería y la agroindustria. Para mí fue muy placentero pasar aquí al frente a La Esperanza para ver ese predio”, destacó la funcionaria.

El predio, estratégicamente ubicado entre el centro poblado de Guarinocito y la cabecera municipal de La Dorada, Caldas, a orillas del río Magdalena, una zona de tradición turística y ganadera.

El proceso de entrega del terreno

Este proceso inició en el año 2023, cuando la Universidad de Caldas sostuvo un encuentro con el Asesor de la Sociedad de Activos Especiales, desde entonces, se gestó la idea de que este predio, cercano a la Sede Magdalena Centro de la universidad, sería un espacio clave para la formación académica y la investigación.

El rector de la universidad, Fabio Hernando Arias, “la Universidad de Caldas, recibe este terreno, con humildad, pero también con visión y compromiso. Aquí construiremos mucho más que aulas y laboratorios. Aquí edificaremos futuros posibles, a partir de hoy estas tierras se llenarán de jóvenes que sueñan con un país distinto, jóvenes rurales, hijos de campesinos víctimas de conflicto, hombres y mujeres que encontrarán en la universidad una oportunidad para formarse, crear, servir”, destacó el rector.

Disposición del terreno

De las 463 hectáreas, 70 serán destinadas a conservación ambiental, es decir, un 15,8 % del total del terreno se convertirá en una zona de protección y restauración ecológica, en alianza con CorpoCaldas.

El restante 84,2 % será aprovechado para la construcción de aulas, laboratorios, residencias universitarias, zonas de práctica agrícola y espacios comunitarios que fortalecerán la presencia académica de la Universidad en el Magdalena Medio.

“Bajo el programa horizontes, abriendo caminos, forjando futuros, ofrecemos formación gratuita en áreas estratégicas como ingeniería en agroindustria y tecnologías inteligentes, energías renovables, medicina y enfermería, programas pensados para atender las verdaderas necesidades de esta región y fortalecer el desarrollo sostenible del país. Construiremos nuevas aulas”, destacó el rector de la Universidad de Caldas.

Se ha planteado la habilitación de una granja modelo que servirá como laboratorio viviente para las prácticas de los estudiantes de diversas carreras, un espacio fundamental para adelantar investigaciones en temas ambientales, contribuyendo a la sostenibilidad y al conocimiento de la rica biodiversidad de la región.

Además, se contempla la construcción de nuevas aulas y espacios adaptados para el desarrollo de futuras carreras.