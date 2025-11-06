Farándula

Eden Muñoz y Bacilos hacen historia con “Chimba”: mezcla musical que impacta a sus seguidores

El Tropipop y la música sinaloense se encuentran en una colaboración que celebra la admiración mutua y la creatividad sin fronteras

EDEN MUÑOZ Y BACILOS CORTESIA FLECAHAS MUSIC

Después de años de admiración y referencias musicales, Eden Muñoz une fuerzas con Bacilos en “Chimba”, un sencillo que celebra el encuentro entre el ADN del Tropipop y la energía de la música de raíz sinaloense.

La canción, escrita por Eden hace años pensando en Bacilos, cristaliza un deseo creativo profundo: llevar su lírica y sello rítmico al universo sonoro del grupo que lo inspiró desde sus inicios.

En esta nueva versión, Jorge Villamizar aportó su toque como compositor, sumando su sensibilidad y lirismo característicos al proceso creativo final.

“Desde muy temprano en mi carrera me acompañaron las canciones de Bacilos… Chimba nació con esa influencia en mente y durante años deseaba invitarlos a compartirla. Hoy se nos hizo”, comenta Eden.

“Chimba” pone en primer plano la pluma de Eden y Jorge Villamizar, así como el sello melódico de Bacilos.

El resultado suena cercano, rítmico y fresco: guitarras y percusiones que apuntan al pop latino contemporáneo, con arreglos que dejan espacio a frases juguetonas y estribillos pensados para corearse.

“La pasamos chimba, bien chingón, la neta… Que suertudo ando.”

Durante octubre de 2025, Eden y Bacilos grabaron el video oficial de “Chimba”, y el 25 de octubre se reencontraron en Querétaro, donde compartieron escenario por primera vez, confirmando en vivo la conexión natural que ya habían descubierto en el estudio. Ese momento, espontáneo y lleno de energía, fue la antesala perfecta del lanzamiento.

