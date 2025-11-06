Decretan ley seca y toque de queda para menores de edad por hechos violentos en Villanueva, Bolívar

Cartagena

Ante los diferentes hechos de sicariato que dejaron una mujer muerta y varias personas heridas, la Alcaldía de Villanueva en el norte de Bolívar expidió un decreto donde se establece ley seca y toque de queda para preservar el orden público y la seguridad en el municipio.

La administración municipal explicó que la medida se toma debido a que entre el 1 y 4 de noviembre de 2025 se presentaron en diferentes sectores varios hechos de violencia a mano armada, generando temor y afectando la seguridad y convivencia de la población.

“Lo que hace necesario implementar medidas preventivas de carácter temporal que contribuyan a garantizar la seguridad ciudadana y restablecer la normalidad en todo el territorio municipal”, indicó el pronunciamiento de la Alcaldía.

La ley seca regirá desde las 6:00 p.m. del miércoles 05 de noviembre de 2025 hasta las 6:00 p.m. del lunes 10 de noviembre de 2025.

En cuanto al toque de queda, se restringe la circulación de menores de 18 años en zonas urbanas y rurales durante el horario comprendido entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana del día siguiente, a partir del miércoles 5 hasta el lunes 10 de noviembre de 2025.

Los menores deberán permanecer en sus residencias bajo el cuidado de sus padres acudientes.