Bogotá le apuesta a nuevos modelos de atención en salud basados en innovación y tecnología

Durante el evento realizado por Prisa Media “Innovación en Salud”, el cual reunió a actores del sector público y privado para hablar de los retos y oportunidades del sistema de salud el subsecretario de Servicios de Salud de Bogotá, Luis Alexander Moscoso, destacó que los principales desafíos que enfrenta la capital son el envejecimiento poblacional y la necesidad de transformar el modelo de atención mediante herramientas tecnológicas y estrategias de gestión más eficientes.

“Estamos expuestos a una curva muy alta de envejecimiento. Tener más edad significa más infartos, más accidentes cerebrovasculares, más problemas oncológicos y renales”, explicó.

De igual manera, el funcionario advirtió que este panorama se da en un contexto de recursos limitados, lo que exige replantear la manera en que se gestionan los servicios, incorporando la innovación y la tecnología para optimizar la atención y reducir costos.

Le puede interesar: 20000 pacientes se encuentran vinculados en los tratamientos que ofrecen desde Johnson & Johnson

Evaluar recursos y transformar la gestión

Frente a la coyuntura actual del sistema de salud colombiano, marcada por alertas sobre el acceso a medicamentos y la sostenibilidad financiera, Moscoso subrayó que además de evaluar la suficiencia de los recursos, es necesario diseñar nuevos modelos de atención integral.

“Por ejemplo, un paciente con arritmia cardíaca que hoy necesita siete consultas podría ser atendido en una sola, si logramos integrar todos los estudios y procedimientos en un mismo encuentro. Eso mejora la experiencia y optimiza los recursos”, señaló el subsecretario.

La innovación como eje de transformación

Así mismo Moscoso insistió en que “no podemos seguir haciendo lo mismo en mundos que son distintos”. Explicó que es importante adoptar modelos de atención modernos que respondan a las nuevas dinámicas de los ciudadanos, quienes cada vez más demandan servicios digitales y ágiles.

“El reto no solo está en la infraestructura o la tecnología, sino también en generar nuevos modelos de gestión que integren la virtualidad y la telesalud”, señaló el subsecretario.

Lea también: Pacientes Colombia y veeduría nacional Nueva EPS afirman que hay crisis por escasez de medicamentos

Nuevo modelo de urgencias para 2025

Entre las apuestas que expuso desde el Distrito se encuentra el nuevo modelo de urgencias, que comenzará a implementarse a inicios del próximo año.

A través de líneas como el 123 y el 125 Salud, los ciudadanos podrán recibir atención médica remota con base en su historia clínica y en algoritmos de decisión que permitan resolver buena parte de los casos sin necesidad de acudir a un hospital.

“Queremos que el ciudadano pueda tener soluciones rápidas desde la virtualidad, evitando congestiones en los servicios de urgencias y garantizando una atención más oportuna”, explicó Moscoso.

Un llamado a la colaboración y la innovación

El subsecretario concluyó destacando la relevancia de espacios como el Foro Innovación en Salud 2025, organizado por Prisa Media, que permiten construir soluciones colectivas y compartir experiencias entre expertos, instituciones y ciudadanía.

“La innovación no es solo tecnología, es pensar distinto, gestionar distinto y responder a las nuevas realidades de la salud”, puntualizó Moscoso.