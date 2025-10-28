Crecen quejas del sector salud en el Ministerio Público

Cúcuta

La mayor demanda de quejas que registran la defensoría del pueblo y la personería de Cúcuta están concentradas en el sector salud.

Caracol Radio conoció la compleja situación que están viviendo los usuarios frente a la falta de atención por parte de las Empresas Prestadoras de Salud que no están respondiendo a los servicios.

“Las mayores quejas están en la falta de asignación de citas, entrega de medicamentos, atención en especialistas y cirugías” dijo uno de los voceros del ministerio público.

Así mismo reveló que “desafortunadamente este panorama se repite a diario, y desde los despachos se canaliza la ruta para pedir atención, pero también se generan traumatismos por la falta de respuesta de las empresas hacía lo que requerimos” expresó.

Expresó además que diariamente se reciben más de veinte quejas en los despachos del ministerios público por esta situación.