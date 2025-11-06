ACORE rinde homenaje a los héroes caídos a 40 años de la toma del Palacio de Justicia
Al cumplirse cuatro décadas de la toma del Palacio de Justicia, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE), a través del movimiento Fuerza Púrpura, rindió homenaje a los magistrados, funcionarios judiciales, trabajadores y miembros de la Fuerza Pública que perdieron la vida durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.
En el comunicado, la organización calificó el hecho como “uno de los episodios más trágicos de la historia republicana” y recordó que el asalto terrorista representó “una afrenta directa al Estado de Derecho y a la Nación colombiana”, dejando un saldo de víctimas inocentes y heridas que aún permanecen abiertas en la memoria colectiva del país.
Fuerza Púrpura habla del sacrificio de los integrantes de la Fuerza Pública que enfrentaron el ataque y lograron restablecer el orden institucional en medio de un escenario “extremo, caótico y sin precedentes”, pese a las limitaciones técnicas de la época.
Asimismo, lamentó que mientras los autores del ataque recibieron beneficios judiciales e indultos, varios miembros de las fuerzas armadas fueron posteriormente investigados y condenados por sus actuaciones en defensa del Estado.
La organización reiteró su respaldo a los uniformados y su compromiso con la memoria de quienes cayeron en cumplimiento del deber.
En el texto se rindió homenaje a once héroes de la Policía Nacional y del Ejército Nacional que murieron en la operación, entre ellos el mayor Héctor Aníbal Talero Cruz, el teniente Sergio A. Villamizar Quintero y el subteniente José Rómulo Fonseca Villada.