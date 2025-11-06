ACORE rinde homenaje a los héroes caídos a 40 años de la toma del Palacio de Justicia

Crónica del mayor atentado contra la justicia colombiana. El hecho marcó la historia del país / Foto Colprensa

Al cumplirse cuatro décadas de la toma del Palacio de Justicia, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE), a través del movimiento Fuerza Púrpura, rindió homenaje a los magistrados, funcionarios judiciales, trabajadores y miembros de la Fuerza Pública que perdieron la vida durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.

En el comunicado, la organización calificó el hecho como “uno de los episodios más trágicos de la historia republicana” y recordó que el asalto terrorista representó “una afrenta directa al Estado de Derecho y a la Nación colombiana”, dejando un saldo de víctimas inocentes y heridas que aún permanecen abiertas en la memoria colectiva del país.

Fuerza Púrpura habla del sacrificio de los integrantes de la Fuerza Pública que enfrentaron el ataque y lograron restablecer el orden institucional en medio de un escenario “extremo, caótico y sin precedentes”, pese a las limitaciones técnicas de la época.

Asimismo, lamentó que mientras los autores del ataque recibieron beneficios judiciales e indultos, varios miembros de las fuerzas armadas fueron posteriormente investigados y condenados por sus actuaciones en defensa del Estado.

La organización reiteró su respaldo a los uniformados y su compromiso con la memoria de quienes cayeron en cumplimiento del deber.

En el texto se rindió homenaje a once héroes de la Policía Nacional y del Ejército Nacional que murieron en la operación, entre ellos el mayor Héctor Aníbal Talero Cruz, el teniente Sergio A. Villamizar Quintero y el subteniente José Rómulo Fonseca Villada.