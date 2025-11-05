Video: Jhon Córdoba sigue en racha y marca un doblete con Krasnodar en la Copa de Rusia

Jhon Córdoba sigue diciendo presente con sus goles en el Krasnodar de Rusia. El delantero colombiano aportó un doblete en el triunfo 1-3 sobre el Orenburg, en el juego de ida por los cuartos de final de la Copa de Rusia.

Córdoba, quien comenzó como suplente en el encuentro, se anotó en la recta final del juego, convirtiendo el 2-1 al minuto 88 y el 3-1 definitivo al minuto 90+5. El equipo del chocoano quedó muy cerca de la clasificación a semifinales.

Para el inicio del segundo tiempo entró el delantero de la Selección Colombia al campo de juego, cuando su equipo se encontraba empatando 1-1. Empató las acciones con un gran remate de cabeza tras un centro desde la banda derecha.

Doblete de John Andrés Córdoba 🇨🇴 en el triunfo del Krasnodar 1-3 sobre Orenbug en los cuartos de final ida de la Copa de Rusia 🇷🇺 ⚽️



El primero. pic.twitter.com/AZ1f7dyloI — Héctor Edo. Chavez (@hectorechavez) November 5, 2025

Entretanto, el segundo en la cuenta personal del delantero nacido en Itsmina, llegó a los 90+5, esta vez tras una acción sobre la zona izquierda del campo, con un centro al área que tomó solo a Córdoba, quien controló y definió de puntazo de pierna derecha.

De esta manera, Jhon Córdoba llegó a 11 goles marcados con el Krasnodar, en 21 partidos disputados durante esta temporada. El delantero también ha aportado cuatro asistencias.