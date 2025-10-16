¡Pilas! Transmilenio se une al simulacro distrital: tres estaciones cerrarán temporalmente

De acuerdo con la Alcaldía Local, Transmilenio transporta más de 4 millones de usuarios diariamente. | Foto: Getty Images / Arturo Rosenow

Bogotá D.C

En Bogotá, Transmilenio se une al simulacro distrital el próximo viernes 24 de octubre, por lo que se cerrarán temporalmente tres estaciones claves en la ciudad.

El simulacro de seguridad y gestión del riesgo en el sistema de transporte iniciará a las 7 de la mañana y se realizará en las estaciones de Transmilenio de Portal 80, Quirigua y Carrera 90.

“Estas estaciones van a estar cerradas por 45 minutos aproximadamente. Vamos a hacer unos retornos operativos en la avenida Ciudad de Cali para que siga y continúe el flujo de usuarios de nuestro sistema”, señaló, César Arenas, de la dirección técnica de Seguridad de Transmilenio.

Ese día se se va a desarrollar un ejercicio para saber qué hacer en caso de secuestro en el transporte público.

" Es muy importante el flujo de usuarios que tenemos en el portal, por esta razón no estamos propensos a cualquier tipo de eventos de emergencias que tengamos en el sistema, en este caso va a ser el secuestro de un bus y retención de usuarios, entonces vamos a estar con la Policía Nacional, el equipo COPEX y el equipo GAULA y todas las entidades distritales", explicó Arenas.

Recomendación a usuarios

Los usuarios frecuentes de estas tres estaciones de Transmilenio tendrán que programar su viaje con tiempo. La ruta T21 no tendrá afectaciones y estará funcionando con normalidad.