Presidente Petro anuncia que viajará a Estados Unidos en 2026: “Así no quieran recibirme por allá”

Colombia

En medio de su gira por Oriente Medio y durante su entrevista con Al Jazeera, el presidente Gustavo Petro anunció que pese a no tener visa y haber sido incluido en la lista Clinton, regresará a Estados Unidos el próximo año.

Según dijo el mandatario, viajará a Nueva York en enero de 2026, cuando Colombia empiece a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Colombia va a ser desde el primero de enero, ya dentro de pocos días, miembro del Consejo de Seguridad. Yo tendré el placer de volver a Nueva York, así no quieran recibirme por allá, el Gobierno federal, porque quiero hablar ante el Consejo de Seguridad”.

Señaló también el jefe de estado que quiere hablar ante el Consejo de Seguridad de la ONU y también que Colombia “tome posición sobre los diferentes conflictos que hoy hay en el mundo, crecientes. No solamente hablaremos y lo dije aquí, ofrecemos ese escaño de Colombia al pueblo palestino para que se exprese allí en el Consejo de Seguridad sabiendo que nos vetan”.

¿Cuándo fue la última vez que Petro viajó a Estados Unidos?

Hay que señalar que la última vez en la que el presidente Petro viajó a Estados Unidos fue en septiembre de 2025 cuando participó de la Asamblea General de Naciones Unidas y luego hizo parte de una protesta en las calles de Nueva York, en donde con un megáfono pidió a soldados norteamericanos que no obedezcan las órdenes del presidente Donald Trump.

¿El presidente Petro puede entrar sin visa a Estados Unidos?

Según expertos el presidnete Gustavo Petro sí podría ingresar a Estados Unidos así le haya sido revocada su visa, debido a que posee la ESTA, un sistema automatizado implementado por elDepartamento de Seguridad Nacional de EE. UU. que permite a los ciudadanos de ciertos países viajar a Estados Unidos sin necesidad de visa, “siempre que sea por turismo, negocios o tránsito, y por un periodo máximo de 90 días“.