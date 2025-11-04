¿Qué dicen moteros y taxistas sobre el nuevo pico y placa que regirá en Armenia?

Desde el 18 de noviembre pico y placa para carros particulares y motos en toda la ciudad de Armenia. Foto: Archivo Adrián Trejos

Armenia

Desde hoy martes 4 de noviembre hasta el 17 de noviembre se inicia la fase pedagógica y de socialización sin comparendo del nuevo pico y placa para vehículos particulares y motos en Armenia que será en toda la ciudad de lunes a viernes de 7 de la mañana siete de la noche y la medida de comparendos iniciará el 18 de noviembre.

Taxistas en Armenia celebran medida de pico y placa que se ampliará para vehículos particulares y motos

El presidente de la asociación de transportadores del Quindío y líder de taxistas, Juan Carlos García explicó que la medida fue discutida ampliamente en el comité de tránsito y transporte por lo que considera es muy válida ante la congestión que se vive actualmente producto de las obras viales que desarrollan desde la administración municipal.

Enfatizó que la modificación también evidencia lo que será la situación al futuro con el avance de las obras y con temporadas con mayor flujo de vehículos como es la de fin e inicio de año.

Por su parte líderes moteros en la ciudad rechazaron la implementación de la medida en especial por la falta de un estudio de movilidad sobre la importancia y pertinencia de la medida y la falta de organización de los agentes de tránsito para controlar el tráfico en la ciudad

Gustavo Santos, líder motero “Mi posición ha sido siempre en contra de estas medidas que no tienen un estudio técnico amparado por la Universidad del Quindío u otra entidad que nos diga que hay que emplear el pico y placa en la ciudad.

¿Qué sí se puede hacer? Muy sencillo, a los agentes de tránsito ponerlos en las zonas críticas y en las horas críticas como hicimos en Pereira cuando adelantamos una protesta masiva allá que concluyó en que el alcalde decidió adoptar la medida de poner a los agentes de tránsito y a los reguladores a manejar el tránsito en los puntos críticos. Aquí nosotros no lo vemos, sino haciendo retenes justo en los mismos horarios en que hay congestión.

Entonces, ellos hacen su trabajito que es para lo que se les paga y seguro que se descongestiona la ciudad, no necesitamos pico y placa en toda la ciudad. Lo mismo que no necesitamos fotomultas y vamos a convocar a la ciudadanía para salir a protestar. Así de sencillo.

A partir del 18 de noviembre, quienes incumplan la restricción serán sancionados con multa de aproximadamente $630 mil e inmovilización del vehículo, conforme a lo establecido por la Ley 769 de 2002.