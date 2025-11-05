Nueva Estación de Bomberos de Bocagrande en Cartagena tiene un 51 % de avance

Cartagena

Fortalecer la capacidad de socorro y atención de riesgos y desastres en barrios como Bocagrande , Castillogrande, El Laguito, Centro Histórico y Getsemaní; así como de la bahía y la zona insular de Cartagena, es el principal objetivo del gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay, con la construcción de una moderna estación de bomberos en la entrada de Bocagrande, contigua al muelle de La Bodeguita.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La nueva Estación de Bomberos de Bocagrande tendrá embarcadero, muelle y un equipo de atención a emergencias— también en el agua— para garantizar la atención fluvial que pueda ser requerida en cualquier momento, tanto en embarcaciones que están normalmente en la bahía, como en el transporte de pasajeros a las islas.

Las obras avanzan a buen ritmo, pues ya se superaron actividades preliminares, como la fase de movimientos de tierra, la construcción de los permisos de la superestructura, para dar paso al desarrollo estructural y de instalaciones.

Entre los principales avances se encuentran:

* Estructura primer piso: se ejecutaron las columnas y la mampostería.

* Urbanismo interno: se avanzó en el pavimento del parqueadero de la estación y en el acondicionamiento del terreno para la continuidad de actividades.

* Estructura superior: se ejecutó el vaciado de la losa del mezanine, y actualmente se trabaja en la losa del segundo piso junto con el vaciado parcial de sus columnas. Además del armado de formaletería para losa del tercer piso.

* Instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

* ⁠Fundida de losa de cubierta (última losa).

* ⁠Cerramiento interior en bloque.

* ⁠Fundida de pavimentos internos.

* ⁠Fundida de contrapisos internos (hangar).

* ⁠Fundida de sección de escalera.

La obra se encuentra en un avance estructural significativo, con bases sólidas para continuar con las siguientes etapas constructivas y, según el equipo técnico, ya alcanza el 51 % de ejecución de obras. Su fecha estimada de entrega es el 31 de diciembre de 2025.

“En cuanto a la atención de las emergencias y la seguridad de los cartageneros, en una zona que normalmente tiene muchas emergencias que atender, estamos seguros que este nuevo centro será de gran acogida por todas estas comunidades aledañas. Por un lado, tenemos barrios residenciales, comerciales y turístico donde pagan el 50 % de los impuestos que nos permiten hacer obras como esta; y, por otro lado, zonas insulares mayormente olvidadas en el pasado, y que ahora sienten, con una atención oportuna, que no se les da la espalda”, afirmó Dumek Turbay, alcalde Mayor de Cartagena.

Desde el Cuerpo de Bomberos de Cartagena también se destacó la importancia estratégica de esta obra, que fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias tanto terrestres como acuáticas.

“Esta estación no solo mejorará la respuesta en tierra, sino que contará con un embarcadero para atender emergencias en las islas y cuerpos de agua. Y eso, tal vez, muchos cartageneros y turistas daban por sentado que una ciudad turística como la nuestra ya lo tenía; pero lamentablemente no. Y eso lo vamos a acabar”, expresó Jhony Pérez Sayas, director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena de Indias.

Para la Alcaldía Mayor de Cartagena esta obra representa una apuesta por la seguridad y la atención oportuna de emergencias. Para esta administración, lo más importante es servir a la ciudadanía y esta estación contará con tecnología de punta para garantizar una reacción inmediata ante cualquier contingencia que se presente, además, mejorará las condiciones del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.