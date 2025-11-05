La información del presidente Petro es transparente: Sánchez sobre captura de militares en Frontino

La Séptima División del Ejército rechazó la denuncia sobre la tortura, homicidio y desaparición forzada de un civil en un batallón de Frontino, Antioquia, presuntamente cometidos por nueve militares.

La institución afirmó que fue esta quien alertó a las autoridades, facilitó el ingreso de la Policía Judicial y abrió una investigación disciplinaria interna.

Adicionalmente, la División también denunció el caso ante la Fiscalía el 8 de octubre de 2025 y apoyó la entrega de los uniformados en Medellín. También destacó que los presuntos responsables fueron identificados rápidamente y reiteró que no tolerará conductas que violen la Constitución y la ley.

En esta coyuntura, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pasó por los micrófonos de ‘La Luciérnaga’ para hablar sobre este caso.

En desarrollo...