¿Quién es Juan Carlos Suárez? presunto asesino del estudiante de la Universidad de los Andes

Las autoridades avanzan en la investigación por la muerte de Jaime Esteban, un joven universitario que falleció tras ser brutalmente agredido a la salida de una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá.

El presunto agresor fue identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, quien fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías.

De acuerdo con información de las autoridades, Suárez Ortiz afirma trabajar como agente de un call center y mantenía algún tipo de vínculo con la víctima, ya que ambos estudiaban en la misma universidad (Los Andes).

Aunque no tiene antecedentes penales, el hombre sí cuenta con anotaciones por colarse en estaciones de TransMilenio y está registrado en el Sisbén como población vulnerable. No obstante, aún no está claro cuál era la naturaleza de la relación que tenía con Jaime Esteban.

La audiencia de legalización de captura se llevó a cabo en la tarde de este sábado 01 de noviembre. Durante la diligencia, la Fiscalía presentó los primeros detalles sobre lo ocurrido, apoyándose en los testimonios de varios testigos, entre ellos Juan David Cárdenas Ortiz, amigo del joven fallecido.

¿Qué dicen los testigos?

Según el relato de los testigos, después de salir de una fiesta de Halloween en una discoteca ubicada sobre la avenida Caracas con calle 63, un hombre disfrazado de diablo, presuntamente Suárez Ortiz, atacó violentamente a Jaime Esteban en compañía de dos mujeres.

La víctima fue auxiliada por una patrulla de la Policía y trasladada de urgencia al Hospital Simón Bolívar, donde falleció horas después, hacia las 7:00 p.m.

Dictamen médico

El dictamen médico concluyó que la muerte del universitario se trató de un presunto homicidio, ya que presentaba un trauma craneoencefálico severo y sangrado profuso por nariz y boca.

Tras la legalización de la captura, el juez programó para el 5 de noviembre, a las 9:00 a.m., la continuación de las audiencias concentradas, en las que se realizará la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento contra Suárez Ortiz.

Las dos mujeres que lo acompañaban esa noche probablemente serán escuchadas como testigos, pero quedaron en libertad, ya que la Fiscalía no encontró pruebas suficientes para vincularlas al proceso penal.