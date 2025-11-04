Más de 650 vacantes laborales esta semana en Bogotá: Unidad Móvil de Empleo irá a Ciudad Bolívar
La remuneración por las vacantes disponibles oscila entre uno y cuatro salarios mínimos.
Bogotá D. C.
Bogotá ofrece 654 vacantes laborales esta semana, del martes 4 al viernes 7 de noviembre, de la mano de la Unidad Móvil de Empleo que irá a la localidad de Ciudad Bolívar al sur de la ciudad para ofrecer sus servicios gratuitos de orientación laboral y gestión de vacantes.
Hay disponibilidad de vacantes laborales en diferentes sectores productivos, pero la oferta se concentra en actividades como comercio, servicios, tecnología, logística y salud.
Dos tercios de las vacantes no requieren experiencia previa o, oomo máximo, seis meses.
Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico afirma que “contar con más de 400 puestos de trabajo que no exigen experiencia, o piden muy poca, es una gran oportunidad para quienes buscan su primer empleo".
Además, la entidad señala que “estas oportunidades laborales llegan en un momento clave para la ciudad, en el que cada vez más personas buscan ingresar al mercado o reinventarse profesionalmente“.
En general, las vacantes disponibles ofrecen entre uno a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), según el perfil y la experiencia requerida; pero hay oportunidades que alcanzan los nueve SMMLV.
¿Cómo postularse a las vacantes laborales disponibles en Bogotá?
Quienes estén interesados en acceder a alguna de las 650 vacantes laborales disponibles pueden postularse a través del Portal del Servicio Público de Empleo, donde pueden registrar o actualizar su hoja de vida. Además, allí se pueden consultar a detalle y a profundidad las vacantes disponibles.
Dos ferias de empleo y 500 vacantes más
En adición, la Secretaría de Desarrollo Económico estará llevando a cabo dos ferias de empleo en las que se ofrecerán en conjunto otras 500 oportunidades laborales. Una de estas ferias se dirige especialmente a personas con discapacidad.
Estas ferias se realizan de la mano de la Unidad Móvil de Empleo, que hará presencia de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en el barrio Perdomo, localidad de Ciudad Bolívar, en la avenida Carrera 70C #60B-05 Sur.
¿En qué cargos hay vacantes disponibles?
Hay cerca de 90 cargos disponibles en diferentes sectores productivos como:
- Sector Industrial, Producción y Logística: Analista senior de operaciones, analista de operaciones, auxiliar de operaciones, analista senior de ingeniería logística, analista senior de macro layout, operario de confección, operario metalmecánico / fresado / mecánica industrial, operario de producción, entre otros.
- Sector Construcción e Infraestructura: Oficial de obra, maestro de obra, inspector SISO / residente SST para obra, practicante de diseño arquitectónico / modelador BIM, practicante o aprendiz en presupuesto para obra, gestor inmobiliario.
- Sector Tecnológico y Digital: Administrador de infraestructura cloud (experiencia en Azure), analista cloud N1, analista de ciberseguridad N1, desarrollador senior, arquitecto de desarrollo, entre otros.
- Sector Financiero, Contable y Administrativo: coordinador de cartera, coordinador de impuestos, analista contable, auxiliar de tesorería / cajero, analista administrativo, coordinador administrativo y comercial bilingüe, gestor administrativo, asistente posventa, analista de investigaciones económicas, entre otros.
- Sector Comercial, Ventas y Servicio al Cliente: ejecutivo comercial, asesor comercial, asesor call center, asesor comercial TAT, asesor de cobranza, promotor comercial financiero, mercaderista, gerente de punto, administrador de restaurante o almacenes de grandes superficies supervisor de alimentos, entre otros.
- Sector Salud: Instrumentador quirúrgico logístico, programador de cirugía, soporte quirúrgico, auxiliar de lavado de instrumental quirúrgico, enfermera jefe, líder de enfermería, coordinador de servicios de enfermería, terapeuta ocupacional, nutricionista, auxiliar de farmacia, regente de farmacia.