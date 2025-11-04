Más de 650 vacantes laborales esta semana en Bogotá: Unidad Móvil de Empleo irá a Ciudad Bolívar

Bogotá D. C.

Bogotá ofrece 654 vacantes laborales esta semana, del martes 4 al viernes 7 de noviembre, de la mano de la Unidad Móvil de Empleo que irá a la localidad de Ciudad Bolívar al sur de la ciudad para ofrecer sus servicios gratuitos de orientación laboral y gestión de vacantes.

Hay disponibilidad de vacantes laborales en diferentes sectores productivos, pero la oferta se concentra en actividades como comercio, servicios, tecnología, logística y salud.

Dos tercios de las vacantes no requieren experiencia previa o, oomo máximo, seis meses.

Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico afirma que “contar con más de 400 puestos de trabajo que no exigen experiencia, o piden muy poca, es una gran oportunidad para quienes buscan su primer empleo".

Además, la entidad señala que “estas oportunidades laborales llegan en un momento clave para la ciudad, en el que cada vez más personas buscan ingresar al mercado o reinventarse profesionalmente“.

En general, las vacantes disponibles ofrecen entre uno a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), según el perfil y la experiencia requerida; pero hay oportunidades que alcanzan los nueve SMMLV.

¿Cómo postularse a las vacantes laborales disponibles en Bogotá?

Quienes estén interesados en acceder a alguna de las 650 vacantes laborales disponibles pueden postularse a través del Portal del Servicio Público de Empleo, donde pueden registrar o actualizar su hoja de vida. Además, allí se pueden consultar a detalle y a profundidad las vacantes disponibles.

Dos ferias de empleo y 500 vacantes más

En adición, la Secretaría de Desarrollo Económico estará llevando a cabo dos ferias de empleo en las que se ofrecerán en conjunto otras 500 oportunidades laborales. Una de estas ferias se dirige especialmente a personas con discapacidad.

Estas ferias se realizan de la mano de la Unidad Móvil de Empleo, que hará presencia de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en el barrio Perdomo, localidad de Ciudad Bolívar, en la avenida Carrera 70C #60B-05 Sur.

¿En qué cargos hay vacantes disponibles?

Hay cerca de 90 cargos disponibles en diferentes sectores productivos como: