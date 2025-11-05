“Buscan que el peaje La Parada vuelva a funcionar con una tarifa preferencial”, asegura Robert Vaca

Villa del Rosario

En el municipio histórico de Villa del Rosario, Norte de Santander, hay malestar por el presunto cambio de opinión del alcalde Camilo Suárez, al no ordenar la demolición del peaje La Parada, ubicado sobre la autopista internacional.

En diálogo con Caracol Radio, Robert Vaca, líder el comité del Cabildo Abierto, aseguró que a pesar que "se había concretado que se ejecutaría esta orden administrativa por parte del señor alcalde Camilo Suárez para el mes de octubre. En ese mismo mes, él da una entrevista e informa, primero, que esperará una decisión de un juez, sabiendo que esa instancia de ejecución es administrativa y municipal. Y también sorprende el cambio de discurso que durante todo el año ha tenido el señor alcalde en el aspecto administrativo, donde dice que el peaje debe ser removido, que no debe continuar, pero hoy se habla de una tarifa preferencial".

Según lo dio a conocer Vaca, lo que se busca actualmente es la reactivación de este cobro, con una tarifa preferencial para los habitantes del municipio de Villa del Rosario. Sin embargo, esta propuesta no es aceptada por los integrantes de este comité, quienes argumentan que sobre el peaje La Parada existen amenazas latentes de nuevos atentados terroristas, si el cobro de este impuesto se vuelve a realizar.

“Si el alcalde o el área administrativa de nuestro municipio no va a acompañar el ejercicio de que el peaje no debe continuar, nosotros, a través de los dos comités del Cabildo Abierto y la Consulta Popular, seguimos en pie a presentar el 5 de diciembre esas 22.000 firmas para poder ejecutar la consulta popular, donde sea el ciudadano de Villa Rosario quien elija y tome la decisión de decirle que no queremos que continúe el peaje y que nosotros mismos vamos a hacer las acciones legales para que ese peaje no continúe”.

Recordemos que el peaje La Parada, fue blanco de la activación de un carro bomba el pasado 19 de febrero. Acción terrorista perpetrada por el ELN.