Liga Colombiana

Boyacá Chicó vs. América de Cali por Liga Colombiana: Posibles alineaciones, fecha y cómo seguir

El equipo vallecaucano está obligado a llevarse los tres puntos en condición de visitante.

Colprensa

Colprensa

Juliana Sofía Ramíirez Araque

¡Al fin se podrá llevar a cabo el partido! Boyacá Chicó se enfrentará a América de Cali para cerrar la fecha 18 de la Liga Colombiana, luego de varios inconvenientes por la falta de un escenario disponible. El compromiso estuvo en duda debido a que el estadio La Independencia se encontraba ocupado por un concierto y fiestas en la ciudad.

Finalmente, la Dimayor dio a conocer la solución y confirmó que el encuentro se disputará en el estadio La Independencia de Tunja, como estaba previsto inicialmente.

Le puede interesar: Liga Colombiana: atención a fechas tentativas para jornada 20, cuadrangulares y final ida/vuelta

Así llegan ambos equipos

Boyacá Chicó llega a este compromiso tras vencer a Envigado 2-0 con doblete de Jairo Molina (62′)(81′), pese a que haya conseguido la victoria, el equipo de Flabio Torres ya se encuentra eliminado, pues ocupa la penúltima casilla con apenas 16 puntos.

Por otro lado, América fue goleado 4-1 por Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia. Mientras que en la Liga Colombiana venció 2-1 al Junior gracias al autogol de Yimmi Chará (42′) y a la anotación de Luis Ramos (83′). Con este resultado, el Escarlata se ubica en la casilla 11 con 23 puntos.

Posible alineación de Boyacá Chicó

Rogerio Caicedo; José Ampudia, Anyelo Saldaña, Arlen Banguero, Juan Quinceno, Johan Bocanegra, Kevin Londoño, Kevin Cortés, Delio Ramírez, Estefano Arango; Jairo Molina

DT: Flabio Torres

Posible alineación de América de Cali

Joel Graterol; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Luis Paz; Andrés Roa, Cristian Barrios, Jan Lucumí y Luis Ramos.

DT: David González.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se disputará este jueves 6 de noviembre a partir de las 6:10 PM en el estadio La Independencia de Tunja. Usted podrá disfrutar las emociones de este partido a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad