Boyacá Chicó vs. América de Cali por Liga Colombiana: Posibles alineaciones, fecha y cómo seguir

¡Al fin se podrá llevar a cabo el partido! Boyacá Chicó se enfrentará a América de Cali para cerrar la fecha 18 de la Liga Colombiana, luego de varios inconvenientes por la falta de un escenario disponible. El compromiso estuvo en duda debido a que el estadio La Independencia se encontraba ocupado por un concierto y fiestas en la ciudad.

Finalmente, la Dimayor dio a conocer la solución y confirmó que el encuentro se disputará en el estadio La Independencia de Tunja, como estaba previsto inicialmente.

Así llegan ambos equipos

Boyacá Chicó llega a este compromiso tras vencer a Envigado 2-0 con doblete de Jairo Molina (62′)(81′), pese a que haya conseguido la victoria, el equipo de Flabio Torres ya se encuentra eliminado, pues ocupa la penúltima casilla con apenas 16 puntos.

Por otro lado, América fue goleado 4-1 por Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia. Mientras que en la Liga Colombiana venció 2-1 al Junior gracias al autogol de Yimmi Chará (42′) y a la anotación de Luis Ramos (83′). Con este resultado, el Escarlata se ubica en la casilla 11 con 23 puntos.

Posible alineación de Boyacá Chicó

Rogerio Caicedo; José Ampudia, Anyelo Saldaña, Arlen Banguero, Juan Quinceno, Johan Bocanegra, Kevin Londoño, Kevin Cortés, Delio Ramírez, Estefano Arango; Jairo Molina

DT: Flabio Torres

Posible alineación de América de Cali

Joel Graterol; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Luis Paz; Andrés Roa, Cristian Barrios, Jan Lucumí y Luis Ramos.

DT: David González.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se disputará este jueves 6 de noviembre a partir de las 6:10 PM en el estadio La Independencia de Tunja. Usted podrá disfrutar las emociones de este partido a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.