Shakira la artista mas taquillera de la historia según Billboard

Shakira ha hecho historia. La artista ganadora del GRAMMY fue reconocida por Billboard con el prestigioso premio Global Touring Icon, gracias al éxito rotundo de su gira de estadios “Las Mujeres Ya No Lloran”, que ha batido múltiples récords a nivel mundial.

Lanzada originalmente en abril de 2024, la gira acompaña el álbum del mismo nombre, que alcanzó el puesto #1 en las listas Billboard Top Latin Albums y Latin Pop Albums. El tour concluirá en diciembre de 2025 con un total de 82 presentaciones, consolidando su impacto global.

Hasta la fecha, 64 conciertos han recaudado más de 327.4 millones de dólares y vendido más de 2.5 millones de boletos, estableciendo un nuevo récord como la gira latina más taquillera de la historia realizada por una mujer. Actualmente, es también la segunda gira latina más taquillera en general, con proyecciones que indican que podría alcanzar el primer puesto al cierre de las fechas restantes.

Uno de los hitos más destacados fue su histórica serie de 12 presentaciones en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, donde vendió 65,000 boletos por noche, sumando un total de 780,000 asistentes. Este logro representa el mayor número de shows consecutivos que cualquier gira ha ofrecido en ese emblemático recinto.

El reconocimiento de Billboard como “Ícono Global” no solo celebra el éxito comercial de la gira, sino también el impacto cultural y artístico de Shakira, quien ha sabido conectar con audiencias de todo el mundo a través de su música, puesta en escena y mensaje empoderador.

La gira ha sido aclamada por su producción de alto nivel, coreografías vibrantes y una narrativa visual que refuerza el concepto del álbum. Además, ha contado con colaboraciones especiales y momentos emotivos que han convertido cada concierto en una experiencia inolvidable.

Con este reconocimiento, Shakira reafirma su lugar como una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos, marcando un precedente para futuras generaciones.