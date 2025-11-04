Riña entre hermanos en Medellín dejó un hombre muerto y dos policías heridos

Medellín

Una violenta riña entre hermanos registrada en la noche de este lunes 3 de noviembre en el barrio Olaya Herrera, en el nororiente de Medellín, dejó como saldo un hombre muerto y dos policías heridos.

Según el reporte de las autoridades, varias llamadas a la línea de emergencias 123 alertaron sobre una pelea entre dos hombres en vía pública. Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a los hermanos enfrentándose con un arma blanca, por lo que intervinieron para controlar la situación.

En medio del procedimiento, uno de los hombres atacó a los policías, quienes resultaron lesionados con el arma cortopunzante. Ante la agresividad del individuo y el riesgo inminente para su integridad, uno de los uniformados decidió utilizar su arma de dotación.

“El policía intenta por todos los medios evitar que la agresión se dé y finalmente tiene que usar su arma de dotación para evitar que este sujeto terminara causando lesiones más graves”, explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, al referirse a lo ocurrido.

El hombre que agredió a los uniformados fue trasladado a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales. Por su parte, los dos policías heridos fueron atendidos por personal médico y se encuentran fuera de peligro.

La Secretaría de Seguridad informó que ya se activaron las rutas correspondientes para investigar los hechos y establecer con claridad las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento. Además, se hará acompañamiento a las familias de los involucrados y al personal policial afectado.