Covipacífico inicia obras de ampliación temporal en el Peaje de Amagá

Medellín, Antioquia

La Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico) inició oficialmente las obras de ampliación temporal del Peaje de Amagá, luego de recibir el predio necesario para la intervención. Este paso representa un avance clave para mejorar la movilidad en el corredor estratégico que conecta Medellín con el Suroeste antioqueño y el Suroccidente del país, una de las rutas más transitadas de la región.

Según informó la concesionaria, los trabajos no implicarán cierres viales ni afectaciones al tráfico actual, por lo que la movilidad se mantendrá con normalidad. El plazo estimado de ejecución es de ocho meses, y responde a solicitudes de la comunidad y autoridades locales frente a la congestión registrada en el punto durante los últimos años.

Tres nuevos carriles y un paso exclusivo para pago electrónico

El proyecto contempla la construcción de tres carriles adicionales en sentido Medellín–Amagá, uno de ellos destinado exclusivamente para el pago electrónico (IP/REV), además de la adecuación de las oficinas operativas del peaje. Estas acciones, explicó la concesionaria, buscan optimizar el flujo vehicular, reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia de los usuarios.

Aunque se trata de una medida temporal, la intervención fue reconocida como obra adicional por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y tendrá un impacto significativo en el corto plazo, mientras avanza el proceso de construcción de la doble calzada definitiva en este sector.

Coordinación institucional

“Este proyecto es el resultado de una gestión articulada con la ANI y las autoridades locales, en respuesta a una necesidad prioritaria de los usuarios”, señaló Mauricio Millán Drews, gerente general de Covipacífico.

La empresa destacó que la ampliación forma parte del compromiso conjunto entre Covipacífico, la ANI y los municipios del Suroeste antioqueño, orientado a garantizar una movilidad más fluida y segura en el corredor.

La ampliación del Peaje de Amagá se suma a las medidas implementadas recientemente para mejorar la conectividad del suroccidente, y hace parte de las obras complementarias dentro del contrato de concesión del Proyecto Autopista al Mar 1, que integra a Medellín con el Eje Cafetero y el Pacífico colombiano.