Ricardo Arjona regresa a casa con 23 conciertos sold out

Ricardo Arjona ha regresado a sus raíces con una residencia artística sin precedentes en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Tras más de 20 años sin presentarse en este icónico recinto, el cantautor guatemalteco inaugura su gira mundial “Lo que el Seco no dijo” con 23 funciones completamente agotadas en tiempo récord.

También puede leer: Monsieur Periné se une al primer festival colombiano por la discapacidad

Las primeras 15 fechas se vendieron en menos de 24 horas, y ante la abrumadora demanda se sumaron ocho funciones adicionales, todas agotadas en apenas 1 hora y 11 minutos. Cada concierto tendrá un aforo limitado a 2,048 personas, lo que convierte esta residencia en una experiencia exclusiva y profundamente personal.

“Si alguna vez tuve una deuda con mi país, creo que la voy a empezar a saldar en estos conciertos”, expresó Arjona, visiblemente emocionado.

El formato íntimo y acústico incluye nuevas versiones de clásicos como “Historia de un taxi” y “Fuiste tú”, además de temas del álbum SECO, lanzado en enero de 2025. Inspirado por paisajes como Antigua Guatemala, el Lago de Atitlán y Quetzaltenango, el artista podría presentar composiciones inéditas durante esta etapa.

En un gesto simbólico, Arjona instaló una taquilla móvil en Jocotenango, su pueblo natal, y visitó su antigua escuela en la zona 18 de la capital para entregar entradas personalmente. Además, se lanzará una línea de merchandising exclusiva diseñada junto a artistas locales.

La puesta en escena, minimalista y teatral, se inspira en los murales y arquitectura de la Gran Sala, obra del maestro Efraín Recinos. El espectáculo cuenta con un equipo internacional de músicos y colaboradores que enriquecen esta nueva etapa artística.

Tras su paso por Guatemala, la gira continuará por Estados Unidos y América Latina, manteniendo el mismo formato íntimo que ha conmovido a miles de seguidores. Más que una serie de conciertos, esta residencia representa un acto de amor, un reencuentro con su tierra y una celebración de su identidad.

Para fechas, boletos y contenido exclusivo de la gira, visita: ricardoarjona.com.