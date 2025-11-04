Farándula

Monsieur Periné se une al primer festival colombiano por la discapacidad

“Unidos Por Una Sonrisa” busca entregar gimnasios de rehabilitación a niños con parálisis cerebral

MONSIEUR PERINE GRANCDE CREDITO CONSTANT CONTACT

El grupo colombiano Monsieur Periné, ganador de dos Latin GRAMMY® y nominado en múltiples ocasiones a los GRAMMY®, será uno de los protagonistas del “Festival Unidos Por Una Sonrisa”, el primer evento en Colombia dedicado a apoyar a personas en situación de discapacidad.

La cita será el sábado 8 de noviembre en el Vive Claro, Distrito Cultural, desde las 7:00 a.m.

Este festival solidario tiene como objetivo entregar gimnasios de rehabilitación en casa (GymSmile) a niños y niñas con parálisis cerebral en situación de vulnerabilidad. La jornada incluirá actividades para toda la familia: carreras, clases de baile, obras de teatro y música en vivo, con la participación especial de Monsieur Periné.

La agrupación, reconocida por su estilo único que fusiona pop, jazz y sonidos latinoamericanos, llega al festival tras el lanzamiento de “GRANDE”, una colaboración con Piso 21 que marca una nueva etapa musical. La canción habla de la ruptura, el dolor y la capacidad de sanar, y se ha convertido en un himno al amor propio.

“GRANDE” nació de la admiración mutua entre ambas agrupaciones y del deseo de derribar prejuicios entre géneros musicales. El video, que muestra a los artistas literalmente “agrandados”, representa el proceso de crecimiento personal y emocional.

Catalina García, vocalista de Periné, afirma: “Salir de ese lugar donde te sentías pequeño duele, pero es parte del crecimiento. El amor propio te engrandece”.

Con esta participación, Monsieur Periné reafirma su compromiso con causas sociales y con la música como herramienta de transformación. “Unidos Por Una Sonrisa” promete ser una jornada inolvidable donde la solidaridad, el arte y la inclusión se unen por una causa que merece toda la atención.

