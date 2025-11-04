Retrasos en la reubicación de vendedores ambulantes en Tunja

El secretario del Interior de Tunja, David Suárez, informó que el plan de reubicación de los vendedores ambulantes del centro histórico enfrenta nuevos retrasos. Según el funcionario, el espacio que será entregado a la cooperativa Covename todavía no ha sido recibido oficialmente por la administración municipal.

«...El centro comercial aún está en manos de la Gobernación, y hasta que no se haga la entrega formal, no podemos avanzar con la reubicación...», explicó Suárez. Añadió que el censo y la caracterización de los vendedores fueron realizados en convenio con la UPTC, con el propósito de garantizar un proceso ordenado y transparente.

Algunos comerciantes expresaron su preocupación por el posible traslado durante la temporada de fin de año, considerada la más rentable. «...Estamos evaluando alternativas para que la transición no afecte las ventas ni la economía de las familias...», sostuvo el secretario.

Suárez reiteró que el propósito del proyecto es recuperar el espacio público de la ciudad y ofrecer mejores condiciones laborales a los vendedores. «...Queremos que este proceso sea digno, concertado y sostenible. No se trata solo de desalojar, sino de formalizar...», puntualizó