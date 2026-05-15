Alcaldía de Paya respondió a denuncia de médicos amenazados publicada por Caracol Radio

Luego de la denuncia publicada por Caracol Radio sobre la salida de dos médicos y una odontóloga que prestaban su servicio social obligatorio en el municipio de Paya tras recibir presuntas amenazas, la Alcaldía Municipal emitió un comunicado en el que rechazó cualquier hecho que pusiera en riesgo la integridad de funcionarios y ciudadanos, y aseguró que activó todas las rutas institucionales y de seguridad una vez conoció la situación.

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En el pronunciamiento firmado por el alcalde Juvenal Pérez Vega, la administración sostuvo que convocó un consejo extraordinario de seguridad con participación de la Policía, Ejército, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal y directivas del centro de salud. Además, indicó que actualmente «no existen alteraciones del orden público o en la seguridad ciudadana» y afirmó que en el municipio «se mantiene un ambiente de orden social, tranquilidad y paz».

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La Alcaldía también aseguró que las amenazas denunciadas por el personal médico son materia de investigación por parte de las autoridades competentes y pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar, según señaló el comunicado, «la difusión de información no verificada que pueda generar preocupación innecesaria o afectar la imagen institucional del municipio».

Sin embargo, tras la publicación del comunicado oficial, el médico Santiago Avella, uno de los profesionales que abandonó el municipio, aseguró en diálogo con Caracol Radio que ellos no renunciaron voluntariamente, sino que tuvieron que salir de Paya por razones de seguridad. «No renunciamos. Tuvimos que irnos por fuerza mayor», afirmó el médico, quien reiteró que las amenazas fueron reportadas únicamente cuando ya se encontraban fuera del municipio.

Avella también cuestionó la reacción de las directivas del centro asistencial y de las autoridades locales frente a la situación denunciada. «La gerente lo único que le preocupó fue que no llegamos ese día a trabajar», aseguró. Además, indicó que después de informar que no regresarían al municipio, se expidió una circular en la que se afirmaba que todo estaba normal en materia de orden público.

Mientras tanto, la Fiscalía y la Secretaría de Salud continúan adelantando las investigaciones sobre las amenazas denunciadas por los profesionales de la salud.