Por inclusión en Lista Clinton, piden restringir cuenta de X de Gustavo Petro

Colombia

Enrique Vargas Lleras, exintegrante de la Nueva EPS y hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, envió una carta a Elon Musk en donde solicita que se restrinja la cuenta de la Red Social X del presidente Gustavo Petro, debido a su inclusión en la Lista Clinton y las sanciones que eso conlleva.

“Por medio de la presente comunicación, solicito que su equipo de cumplimiento normativo realice una revisión inmediata de la cuenta asociada al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, actual Presidente de la República de Colombia, ante su inclusión por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 24 de octubre de 2025”, sostiene la misiva de Vargas Lleras.

El expresidente de la junta de la Cámara de Comercio de Bogotá indicó que “todas las entidades bajo jurisdicción estadounidense, incluida X Corp., están obligadas a cumplir con los programas de sanciones de OFAC y a abstenerse de prestar servicios o facilitar transacciones con personas incluidas en dicha lista. Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la cuenta identificada como @petrogustavo pertenece a una persona actualmente incluida en la lista de nacionalmente designados, solicito respetuosamente que X Corp. verifique si se han implementado las medidas necesarias para suspender o restringir la prestación de servicios al señor Petro Urrego”.

Asegura el exdirigente de la Salud que “lo que busca es que se confirme de manera formal que la cuenta del señor Petro Urrego ha sido debidamente verificada y que los procedimientos de cumplimiento de la OFAC se están aplicando estrictamente por parte de la organización. Debe tener presente que el estricto cumplimiento de estas obligaciones resulta esencial para preservar la integridad, transparencia y reputación internacional de X Corp”.