Nuevo gerente del Terminal de Transportes de Tunja promete modernización e innovación en el servicio

Desde el pasado viernes, el ingeniero Albeiro Higuera Guarín asumió la gerencia de la Sociedad Pública Terminal de Transportes Juana Velasco de Gallo de Tunja, una entidad conformada por la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de la capital. En diálogo con Caracol Radio, el nuevo directivo calificó su nombramiento como «...una misión supremamente especial...» y aseguró que llega con el compromiso de fortalecer la calidad del servicio y promover la innovación. «...Es una bendición tener el manejo de uno de los terminales más bonitos y modernos del país. Queremos construir sobre lo ya hecho para convertirlo también en el más acogedor, como lo somos los boyacenses...», afirmó.

Higuera destacó la importancia social y económica del terminal, donde el 90% de los trabajadores son oriundos de Boyacá o han hecho del departamento su hogar. «...Nos sentimos muy afortunados y pondremos todo nuestro ánimo y capacidad de servicio para que los usuarios noten mejoras, trabajando en equipo con las empresas transportadoras y de taxi...», explicó. Su propósito, dijo, es consolidar el terminal de Tunja como uno de los mejores del país, fortaleciendo la coordinación operativa y las estrategias de atención al público.

El inicio de su gestión coincidió con un fin de semana de alta demanda debido al Festival Internacional de la Cultura, que atrajo a miles de visitantes. «...Tuvimos un alto flujo de pasajeros, especialmente entre las 2 y las 4 de la mañana del sábado, cuando se activó el plan de contingencia. En dos horas logramos solventar la situación...»”, relató el gerente. Según los reportes estadísticos, el tráfico de pasajeros aumentó entre un 10% y un 12% durante el puente, y alcanzó un 3% adicional en las horas pico de la madrugada.

El ingeniero aseguró que las empresas de transporte mantuvieron un control adecuado de la operación y que la respuesta ante el incremento fue oportuna. «...El éxito del Festival motivó la llegada de visitantes de Bogotá, Villavicencio y Santander. Aunque se desbordó la capacidad por momentos, el plan de contingencia permitió normalizar el servicio rápidamente...», explicó.

Finalmente, Higuera Guarín agradeció el respaldo de las autoridades y se comprometió a mantener una comunicación constante con los usuarios. «...Estaremos siempre prestos a brindar información para que la comunidad conozca de primera mano lo que sucede en el Terminal de Transportes de Tunja...», concluyó.