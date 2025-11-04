¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-17?

La Selección Colombia en su debut del Mundial Sub-17 / Getty Images / Jurij Kodrun - FIFA

¡La Selección ya inició su camino a la Copa Mundial! En la mañana de este martes arrancó el Mundial Sub-17 que se disputará en Qatar desde el 3 al 27 de noviembre. En esta edición participarán 48 equipos distribuidos en doce grupos de cuatro selecciones cada uno.

Primero se jugará el formato tradicional de todos contra todos, después, las primeras dos selecciones de cada grupo clasificarán a los octavos de final, al igual que los ocho mejores terceros.

A continuación las 1 2 llaves del Mundial Sub-17

¿Cómo le fue al Grupo G en la primera jornada?

En la primera jornada de la llave G, Corea del Norte goleó 5-0 a El Salvador, siendo la única selección que se llevó la victoria en este grupo. Por su parte, Colombia empató 1-1 con Alemania, vigente campeón.

Corea del Norte es líder de la llave G con 3 puntos, seguido de Alemania y Colombia, cada una con un punto, mientras que El Salvador no sumó en esta jornada.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia se medirá con El Salvador en la segunda jornada del Grupo G del Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar. El partido se llevará a cabo el próximo viernes 7 de noviembre en el estadio Aspire pitch # 8, a partir de las 7:30 de la mañana (hora Colombia).

Partidos de la jornada 2 del Grupo G

Así se jugará la segunda jornada del Grupo G del Mundial Sub-17

viernes 7 de noviembre

Colombia vs. El Salvador

Hora: 7:30 a.m (hora Colombia)

Estadio: Aspire pitch # 8

Alemania vs. Corea del Norte

Hora: 8:00 a.m (hora Colombia)

Estadio: Aspire Zone - Pitch 1