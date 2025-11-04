Masacre en el norte del Cauca; cuatro personas asesinadas en un establecimiento público

Corinto, Cauca

Una nueva masacre se registró en el norte del Cauca. Esta vez en el municipio de Corinto donde hombres armados asesinaron a dos hombres y dos mujeres que se encontraban en un establecimiento público. La acción también dejó tres personas heridas que fueron remitidas al hospital local y un centro médico en Cali por la gravedad de las lesiones.

Las víctimas fueron identificadas como Omar Henry Guachetá de 44 años; Yoselin Daniela Dagua de 26 años; Gustavo Conda Campo de 44 años y una adolescente de 17 años.

El alcalde local Adrián Díaz expresó que “siempre será motivo de rechazo cualquier acto violento que atente contra la vida, contra la integridad de cualquiera de las personas que residen en nuestro municipio de Corinto y esta no es la excepción, por eso desde la administración municipal hacemos ese llamado al respeto por la vida, el respeto por los derechos de las demás personas y sobre todo que logremos esa paz, pero una paz duradera que tanto anhelamos aquí en nuestro municipio”.

Leonardo González, coordinador de Indepaz informó que una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo “advierte el riesgo inminente por la confrontación entre las disidencias Dagoberto Ramos y el frente 57 Yair Bermúdez en Corinto”.

El Instituto confirmó que esta fue la masacre 67 en lo que va del año en Colombia.