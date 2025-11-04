Jaime Esteban Moreno: “el crimen ocurrió a 400 metros del bar”, dice abogado de Before Club

La madrugada del 31 de octubre, una fiesta de celebración de Halloween en el norte de Bogotá, derivó en un hecho violento que terminó con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

El joven de 20 años, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes, fue agredido a la salida de la discoteca Before Club, por un grupo de personas que le causaron un trauma craneoencefálico severo.

Tras este hecho que, ha conmocionado a todo el país, el equipo jurídico del establecimiento comercial, se pronunció para aclarar lo sucedido.

El abogado Carlos Castañeda, fue enfático al desmentir versiones que ubicaban la agresión en las inmediaciones directas del bar.

En diálogo con Caracol Radio, dijo que la brutal golpiza a Jaime Esteban no ocurrió dentro, ni al frente del bar.

“Rechazamos estas aseveraciones e indicamos a la opinión pública que esto fue lejos del perímetro de control de Before Club, ocasionó más o menos dentro de las dos o tres cuadras, a más de 400 metros, y no hubo capacidad de reacción del bar”, afirmó Castañeda, aclarando la distancia a la que se produjo el ataque desproporcionado.

Adicionalmente, el representante jurídico señaló que, para ayudar a las autoridades, procedieron a compartir con la Fiscalía una fotografía del presunto segundo agresor, quien aparece en videos golpeando a Jaime Esteban en la calle, junto a Juan Carlos Suárez Ortiz, ya capturado y ad portas de ser judicializado.