Investigan dos casos más de dengue en un colegio de Floridablanca tras la muerte de una menor

Bucaramanga

El dengue continúa haciendo de las suyas en Santander, a la semana epidemiológica 39 se registraron 9.112 casos, el 32,3% con signos de alarma. La muerte más reciente de Valeria Ortiz, de nueve años en Floridablanca, enciende las alertas de las autoridades, principalmente en este y ocho municipios más, donde ya son 22, los probables casos de mortalidad.

En el municipio donde residía la menor, la secretaría de salud, confirmó que se fortalecieron las medidas en las sedes del colegio José Antonio Galán, donde estudiaba Valeria, ante otros posibles casos.

“No son casos en estos momentos confirmados, son usuarios con sintomatología a los cuales, repito, les estamos haciendo seguimiento. Es decir, dos casos de dos pequeños que se enfermaron y a los cuales ustedes les hacen seguimiento… Es importante también resaltar que los dos casos que tenemos reportados en estos momentos corresponden a la sede A, que es la sede en donde no estudiaba la niña. Sin embargo, nuestro equipo del programa de ETV está trabajando en las dos sedes, validando de forma permanente que en cada una de las aulas, pues no lleguemos a tener pacientes con sintomatología, pero sobre todo sin atención oportuna”. Precisó, Genny Uribe, secretaria de salud de Floridablanca.

Le puede interesar: Niña de 9 años murió por dengue en Floridablanca, Santander. Piden ayuda para su sepelio

Los municipios con aparentes muertes por esta enfermedad son Floridablanca con 5 casos, Cimitarra, Girón y Bucaramanga con 3 cada uno, Sabana de Torres y Vélez con 2 cada uno, Landázuri, La Paz, Piedecuesta y Puerto Parra con un caso respectivamente.

Ante la alta cifra de casos en Barbosa, Barichara, Charalá, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landázuri, Málaga, Puerto Parra y Sabana de Torres, se declaró brote tipo I. Los de mayor incidencia por 100.000 habitantes en población han sido: Sabana de Torres (2122,6), Valle de San José (1815,6), Landázuri (1350,3) y Santa Helena del Opón (1333,0). El departamento presenta una incidencia general de 388,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Otros municipios como Barrancabermeja, Bucaramanga, Chipatá, Concepción, Floridablanca, Girón, Los Santos, Matanza, Oiba, Piedecuesta, Puerto Wilches, Rionegro y San Vicente de Chucurí se encuentran en alerta.