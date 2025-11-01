“Hemos perdido un ser maravilloso”: padres del joven estudiante de los Andes se pronuncian

Carta de los padres del joven estudiante de la Universidad de los Andes que murió.

Mónica Jaramillo Buitrago y Jaime Alberto Moreno Gutierrez, padres de Jaime Alberto Moreno, el joven estudiante que murió a las afueras de un bar en la localidad de Barrios Unidos por haber sido, presuntamente golpeado por tres personas en la madrugada del 31 de octubre, se pronunciaron a traves de una carta emitida donde expresan su tristeza por lo sucedido.

“A sus apenas 20 años, era un estudiante destacado de séptimo semestre en ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes, la más hermosa persona”, resaltan los padres.

De igual manera, hablan sobre sus habilidades y desempeños, asegurando que “pese a su corta edad, era bilingüe y se encontraba aplicando como estudiante de intercambio en Finlandia, un gran programador apasionado” expresa Mónica y Jaime Alberto.

Concluyendo, cuestionan la pérdida de su hijo por aquel “ataque tan brutal”, agregando que confían en “la justicia colombiana para el esclarecimiento de los hechos, oramos para que se haga justicia y que en este caso los responsables reciban todo el peso de la Ley”.

¿Cómo va el caso?

Hasta el momento, tres presuntos implicados en el crimen fueron capturados por la Policía Metropolitana de Bogotá por el delito de lesiones personales. Por su parte, el CTI de la Fiscalía asumió las investigaciones para aclarar con exactitud las circunstancias de la agresión.

La ciudadanía sigue atenta ante los avances judiciales que se vayan desarrollando a lo largo de la investigación del CTI sobre este homicidio, que reabre un debate sobre la convivencia y la violencia juvenil.