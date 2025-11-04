Este municipio tiene el puente de cristal más largo de Colombia: está a tres horas de Bogotá

En Colombia, existen diferentes sitios de interés que llaman la atención tanto de propios como de extranjeros, quienes buscan vivir una experiencia única en cada uno de ellos. Hay algunos que incluso son unas atracciones extremas que buscan desafiar las emociones de los visitantes.

Más allá de este detalle, hay lugares que también llaman la atención por su diseño particular. Uno de ellos, es el puente de cristal que se encuentra en Viotá, un municipio que se encuentra al suroccidente del departamento de Cundinamarca y que, a su vez, se caracteriza por los senderos y cascadas que hacen parte de su entorno natural.

¿Cómo es el puente de cristal de Viotá?

Según explica la Gobernación de Cundinamarca, este puente cuenta con una altitud de 1.423 metros sobre el nivel del mar y está suspendido sobre un paisaje montañoso y cafetero. Además, hace parte del proyecto La Granja de Filemón, el cual busca ofrecer una experiencia a los visiatntes que integra ecoturismo, historia local y cultura campesina.

Además del puente, que cuenta con una elevación de 24 metros al nivel del suelo, el Puente de Cristal alberga un columpio extremo de 12 metros, así como un mirador que permite disfrutar de una vista de los alrededores, donde existe un ambiente natural y lleno de café.

¿Dónde está ubicado el Puente de Cristal de Viotá?

El Puente de Cristal está ubicado a pocos minutos del casco urbano de Viotá. El trayecto desde Bogotá tiene una duración aproximada de entre dos a tres horas partiendo desde la Autopista Sur con rumbo hacia los departamentos de Tolima y Huila. Una vez los visitantes llegan al municipio, podrán tomar una ruta desde el centro con rumbo a la vereda Ceylán, donde se encuentra La Granja de Filemón.

Por otra parte, la entrada al Puente de Cristal es de 20.000 pesos. Allí también los visitantes podrán hacer un recorrido por la granja y disfrutar del restaurante que hay en el lugar (este cuenta con parqueadero incluido).

¿Dónde queda Viotá?

Viotá es uno de los 166 muniicipios que hacen parte de Cundinamarca. Se encuentra ubicado en la provincia de Tequendama, y está cerca a otros de gran importancia turística para el departamento como El Colegio, Apulo, Anapoima o Tocaima.

“Viotá es conocido por sus festividades culturales, como el Festival de la Cultura Cafetera y las Ferias y Fiestas de San Pedro. El municipio ofrece atractivos turísticos como el Alto Capote, el Alto de la Cruz, el Sendero Mogambo y varias piscinas naturales. Las caminatas ecológicas y las artesanías en palma de iraca también son populares entre los visitantes”, explica la Gobernación de Cundinamarca.

Por otra parte, su economía se basa principalmente en la agricultura, con productos como el café, el plátano, la naranja, el maíz, la yuca, la cebolla, el tomate o e laguacate como sus principales cultivos. Sin embargo, el mango se ha consolidado como el más destacado en los últimos años.