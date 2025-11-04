Desarrollo para Caicedo: nuevo colegio y hospital modernizado transforman al municipio

Caicedo, Antioquia

El municipio de Caicedo, en el Occidente antioqueño, recibió este martes dos obras clave para su desarrollo social: la nueva sede del Centro Educativo Rural El Chochal y la infraestructura renovada del Hospital Guillermo Gaviria Correa.

Colegio

La sede educativa, adscrita a la Institución Educativa El Hato, beneficiará a 41 estudiantes de la zona rural. Las obras incluyeron la construcción de un aula de clase, un aula multirecurso, restaurante escolar, baterías sanitarias, baño para personas con movilidad reducida y zonas de circulación, con una inversión total de 1.325 millones de pesos.

Habitantes de la vereda El Chochal celebraron la obra, que reemplaza una sede afectada desde 2019 por una falla geológica. “Estamos muy contentos de que el gobernador nos haya hecho este sueño realidad y no correr el riesgo de una tragedia”, dijo Wílder de Jesús Rivera Molina, presidente de la Junta de Acción Comunal.

Hospital

En materia de salud, también fue entregada la nueva infraestructura del Hospital Guillermo Gaviria Correa, que permitirá ampliar la oferta de servicios de urgencias, atención primaria y hospitalización. Las obras incluyeron reforzamiento estructural, adecuación de redes, mobiliario asistencial y dotación de equipos biomédicos.

El gerente del hospital, Juan Camilo Tamayo, explicó que ahora cuentan con nuevas habitaciones de hospitalización, sala de partos, consultorios, equipos para laboratorio, unidades odontológicas y rayos X para odontología, lo que mejora la capacidad de atención y evita traslados largos hacia otros municipios.