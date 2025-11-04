Diputada alerta irregularidades en manejo del nuevo empréstito de Boyacá

El pasado 1 de noviembre, la Asamblea de Boyacá aprobó un nuevo empréstito departamental que ha suscitado controversia entre los diputados. La diputada Maryory Ortiz expresó su preocupación por las modificaciones en la destinación de los recursos y la falta de claridad en la planeación del gobierno seccional. «...Hemos venido trabajando arduamente durante todo este año, pero habría que contar que las últimas sesiones han tenido una intención muy clara por parte del gobierno departamental y han sido trasladar recursos de la deuda de un lugar para otro...», señaló la diputada, al advertir que estos cambios contradicen los argumentos iniciales del Ejecutivo sobre la urgencia de endeudar al departamento.

Ortiz explicó que, aunque el gobierno alega contar con respaldo jurídico para realizar los traslados, no ha presentado los soportes técnicos ni de planeación que sustenten tales decisiones.«...Nos preocupa porque era mucho el afán del gobierno departamental por endeudar al departamento argumentando una necesidad imperante. Sin embargo, estos cambios ponen en evidencia que no era así y que los recursos han venido cambiando de un lugar a otro...», afirmó. Según la diputada, parte de estos recursos se han redirigido a entidades como los convites comunales, que no han acudido a las citaciones de la Asamblea para rendir cuentas sobre el uso de los fondos públicos.

La diputada cuestionó la falta de respeto institucional por parte de algunos funcionarios y anunció nuevas acciones para garantizar la transparencia en el manejo del empréstito. «...Nos preocupa que funcionarios de la gobernación y de entidades invitadas no respondan ni asistan a los llamamientos hechos por la Duma departamental. Solicitaremos formalmente a la mesa directiva que pida la intervención de los organismos de control...», manifestó Ortiz. Finalmente, reiteró su llamado a que los recursos públicos «...se destinen de la mejor manera y se inviertan en tiempo...»”, subrayando la necesidad de fortalecer los espacios de control y rendición de cuentas en el departamento.