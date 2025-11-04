David Luna asegura que ya superó el millón de firmas para validar su candidatura presidencial

Colombia

Este martes 4 de noviembre el precandidato presidencial, David Luna, anunció que ya superó el millón de firmas para validar su candidatura presidencial ante la Registraduría.

Según informaron desde su equipo de campaña, Luna alcanzó 1.044.970 firmas que fueron verificadas por auditoría interna. Indicaron ademas que este hecho se logró gracias al “trabajo colectivo que se ha extendido a más de 400 municipios, con presencia activa en plazas, universidades, barrios y espacios digitales”.

“Cada firma representa una voz que cree que sí hay un camino para recuperar la esperanza, unir al país y construir un gobierno que resuelva”, afirmó Luna, quien agradeció el compromiso de los voluntarios en todo el territorio nacional”.

A propósito, el precandidato mencionó a Caracol Radio que junto con su equipo se está definiendo la fecha en la que presentaran las firmas recolectadas ante la organización electoral.

¿Cuál es la fecha límite para entregar las firmas ante la Registraduría?

Los precandidatos que inscribieron sus movimientos a través de comités recolectores de firmas tienen plazo hasta el próximo 17 de diciembre para validar sus firmas ante la Registraduría. De acuerdo con lo establecido, la cifra mínima de firmas que podrán presentar para avalar sus candidaturas es de 635 mil.