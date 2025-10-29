Hay que estar alerta y unidos y no subestimar los resultados del Pacto Histórico: David Luna

Armenia

En los estudios de Caracol Radio Armenia estuvo como invitado el precandidato presidencial David Luna que participó además en la ciudad del Foro Buen Gobierno que organizó la universidad Von Humboldt.

David Luna: Voy recorriendo el país, ya le dimos la primera vuelta a Colombia, acá estuvimos hace ya unos meses y estamos en esta segunda etapa recorriendo ahora las universidades, conversando con los estudiantes, analizando no solamente sus necesidades, sino también sus dolores, sus heridas, porque Colombia es un país que tiene mucha potencial En este caso en el departamento del Quindío con talento digital, por ejemplo, juvenil muy importante que tiene que ser aprovechado y adicionalmente también con una serie de necesidades que son claves.

Por ejemplo, los pelados dicen con mucha razón, hombre, queremos poder tener acceso a educación, no entendemos por qué razón los golpes que le dieron al ICETEX, no sabemos cuál ha sido ese interés de invertir los valores y entregarle seguramente recursos a quienes cometen delitos y no a quienes queremos formarnos. Entonces, sobre esos temas hay que hablar y bueno, ese será parte del tema.

¿Usted habla de unidad de cara a las elecciones presidenciales, como va eso?

Yo hace tal vez tres meses lancé un mensaje y dije, “Hay que dejar colgado en el perchero la vanidad. Hay que dejar colgada el interés personal y que prime el interés general.” Y ese mensaje fue muy bien recibido, pero no se vio el resultado inmediatamente. Ya lo estamos comenzando a ver.

Nosotros anunciamos el pasado jueves con Mauricio Cárdenas y con Juan Manuel Galán que nos unimos para que de nosotros salga un único candidato. Y seguramente esperamos otras personas como Juan Daniel Oviedo o Enrique Peñalosa o el candidato que elegirán los alcaldes y los gobernadores. ¿Por qué? Porque en este país se necesita extrema coherencia, no extremos ideológicos.

Yo le pregunto a sus oyentes, ¿la izquierda les paga el agua o la derecha les paga la luz o les llenan la nevera el centro? No, lo hacen ustedes con su trabajo y uno lo que necesita como gobernante no es nada distinto que generar las oportunidades para que haya mejores opciones y de eso se trata, lograr, que haya gobernantes, que sean buenos seres humanos, gobernantes que conozcan el estado, gobernantes que en vez de dedicarse a criticar lo que hizo el anterior con el espejo retrovisor, propongan y ejecuten y les resuelvan los problemas a los colombianos.

Entonces, la respuesta corta es, sí, ya arrancamos, estamos en ese proceso, esperamos se unan más y de esa manera podamos ir filtrando.

¡El mapa político va a cambiar de cara al 2026?

David Luna: Pero por supuesto que va a cambiar por tres razones. La más importante de todas porque Maduro va a caer. Maduro es el jefe de una organización de narcotraficantes y va a caer porque tiene no solamente pedido en extradición, sino adicionalmente tiene, algo que es más complicado y es pruebas en su contra de que ha actuado incorrectamente, causándole a Colombia un daño enorme.

Si Maduro cae, el mapa político colombiano cambia. ¿Por qué? Porque entre otras el presidente Petro le va a tocar explicar por qué la relación estrecha con Maduro.

En segundo lugar, porque habrá muchos menos candidatos. Hay unos candidatos que se van a lanzar al Congreso, hay otros candidatos que van a lograr las firmas, pero otros no. Hay otros candidatos que resuelven aguantarse para sus procesos locales, llámese gobernaciones, alcaldías. Hoy hay seguramente 50, seguro en enero ya seremos no más de 15 o 10.

David Luna, precandidato presidencial. Foto Vanessa Porras Ampliar

Y un tercer tema que es algo nunca antes visto, en Colombia prohibieron las encuestas, una cosa absurda y entonces ya comienza a publicar los números y en ese sentido va a haber resultados y eso va moviendo la política desde el punto de vista de las consideraciones.

No subestimar los resultados de la consulta popular del pacto histórico

David Luna: Porque primero fue un proceso democrático y uno no tiene por qué criticar más allá de sus diferencias filosóficas, ideológicas, un proceso democrático. Segundo porque sacaron un número importante de votos no el que ellos esperaban, pero creían algunos que iban a ser muy pocos, no fueron tan pocos, fue un número importante,

Y ese número importante nos obliga a estar alerta a quienes pensamos distinto, a quienes proponemos distinto, pues dedicarnos a eso, a recorrer el país, a hablar con los ciudadanos, no a quedarnos sentados en los escritorios que pensando que esto es la política de hace 30 o 50 años, no, hay que estar más activos y por eso a mí me parece que la respuesta más lógica a ese proceso de la elección del domingo es unidad, unidad, pero fundamentada en futuro.

Hay que inspirar a los jóvenes, a los adultos que ojalá vean en esta alianza una oportunidad y se sumen, porque acá lo que queremos es que personas que tengan experiencia sí, gobiernen Colombia, pero personas que también tengan sensibilidad. Hay muchas heridas en las espaldas de los colombianos por el abandono del estado.

Por ejemplo, cuando yo recorría el Pacífico, la gente me decía, “Mire, han pasado seis gobiernos y acá nos han propuesto seis veces, el acueducto, el alcantarillado y bueno, yo por eso digo, hay que comprometerse solo con lo que uno es capaz de cumplir, no jugar con los sueños y con las ilusiones de la gente.”

¿Cuál es su propuesta precandidato en el tema de seguridad?

David Luna propone que la paz pues sea un derecho, pero no sea un maquillaje para darle beneficios a los narcos, El narcotráfico es el papá de todos y cada uno los delitos, del gota a gota, de la extorsión, del secuestro, pero también del microtráfico, que es el que está envenenando a nuestros hijos en los colegios no solamente públicos, sino privados. ¿Por qué? Porque estamos produciendo muchísima más coca de la que se producía en la época de Escobar. En la época de Escobar se producían 100 toneladas de coca, hoy se están produciendo 3000.

Y esas obviamente pues salían por Venezuela, pero como están hoy asentados los barcos en el Golfo, pues entonces esa coca se está quedando en Colombia y está envenenando a nuestros hijos literalmente. Por eso yo considero que es importante que lo primero en materia de seguridad desarticular todas esas redes de la mano de, por supuesto, las finanzas. Colombia fue excluida del sistema internacional de inteligencia financiera. Eso tiene unas repercusiones muy grandes para Colombia.

Dos, desamarrar las manos y los pies a la fuerza pública. ¿Para qué? Para que actúe, para que defienda a la sociedad civil. Pero tres, acá resulta que capturan un delincuente que se robó un celular y resulta que a las 3, 4 o 5 horas está libertad volviendo a robar. No, acabamos a sancionar duramente la reincidencia.

Persona que comete un delito que perder la libertad después de pagar su condena. Si reincide, tendrá una pena multiplicada por tres y si lo vuelve a hacer, por cinco o por 10. Entonces, yo sí creo que la seguridad es pieza fundamental de algo tan importante como es la tranquilidad. Tenemos de una vez por todas derecho a vivir sin miedo. La paz no es propiedad de la izquierda o de la derecha. La paz es un derecho y yo creo que en eso tenemos que trabajar conjuntamente.

Precandidato, si usted ¿usted qué va a hacer con el tema de la Constituyente que tanto ha anunciado este gobierno y que según él le tocará al que llegue?

David Luna: yo creo en la Constitución del 91. Yo creo que la Constitución del 91 fue una constitución promovida por los jóvenes. Es una Constitución producto de un pacto nunca antes visto. Entre otras, la desmovilización del M-19. Un partido político en el que militó durante muchos años el presidente Petro, parece que en ese en esa época sí le gustaba la Constitución, pero hoy como no puede hacer lo que se le antoja, porque tiene frenos, porque tiene contrapesos, porque tiene controles, pues entonces no le gusta y hay que cambiarla.

Ese cuentico de que al presidente no lo dejan gobernar, eso es pura carreta. Si hay una persona poderosa en este país, es la figura presidencial y si quisiera hacer, podría hacerlo. Lo que pasa es que le da pereza y le da pereza resolverle los problemas a la gente.

Mire el tema de la salud, llevamos 2 años y medio casi tres en una pelea que si la ley sí, si la ley no. Y mientras tanto no hay insulina para la gente. No hay tratamientos, no hay citas. No, esto se resuelve es con acción, con tecnología y con presupuesto. Y ojo con esto, la plata de la salud no es ni de Petro ni de ningún presidente, la aportan los trabajadores.

En está esta relación tan compleja de Colombia y de Estados Unidos, si usted llega a ser presidente, ¿cómo va a ser su interrelación en ese caso?

Mire, lo primero es que yo soy tal vez uno de los candidatos presidenciales con más diálogo político. A mí no me da pena del disenso, construir consenso. Y no me da pena decir que puedo hablar con todos los sectores, porque los problemas de este país no se resuelven con balín o no se resuelven enterrando al que piensa distinto. Se resuelven es sentándose en una mesa y dejando claro que la ley es para cumplirla. La ley no es para negociarla.

Y, en segundo lugar, es muy importante restablecer las relaciones con los Estados Unidos, no por el presidente, sino porque es que hay 500 000 campesinos que viven del café o hay 300 000 mujeres que viven de las flores y en ese sentido es fundamental y esencial, pues que entendamos que si se revienta esa relación, quienes van a sufrir son los trabajadores colombianos.

Por esa razón, para mí es tan importante tener presente que tenemos una responsabilidad muy grande. La diplomacia no se hizo para resolver problemas con un país en particular. Se hizo para lograr establecer temas tan importantes como con todos los actores. Entonces, acá tenemos que ver de qué manera. Tenemos buenas relaciones con Estados Unidos, pero también con otros países, no se trata de ir por la calle rompiendo relaciones.

¿Cómo es un buen gobierno según su percepción?

David? Pues yo creo que usted para gobernar de manera correcta necesita varias cosas. Lo primero y lo vengo diciendo, David Luna lo dice reiterativamente un buen ser humano. Hay que ser, una persona que entienda que la política es el arte de servir, no la actividad para servirse.

Yo llevo 28 años en este oficio sin una investigación, sin una sanción, sin un escándalo de corrupción. Ustedes lo pueden buscar en la red. En segundo lugar, como decía Sócrates, la mejor virtud de un político es que tan previsible es. La gente tiene que saber cómo actúa el que van a elegir. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha votado? ¿Qué piensa de una cosa o de la otra?

Y, en tercer lugar, para hacer buen gobierno, pues se necesita entender que ningún presidente es un Mesías. Todos necesitan equipo, ¿para qué? Para gobernar adecuadamente. Entonces hay que cumplir la agenda, hay que cumplir con el presupuesto, hay que ser responsable en el gasto público.

Le pido a los oyentes investigar, indagar, preguntar quiénes son las personas que están planteando querer servir o con esa palabra servir como presidentes para que escojan la mejor opción.