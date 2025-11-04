Asamblea de Boyacá bajo la lupa por presunta violación al principio de legalidad

En medio de una sesión cargada de tensión, el diputado Rodrigo Rojas advirtió sobre posibles irregularidades en la aprobación de ordenanzas por parte de la Asamblea de Boyacá. Según el cabildante, las decisiones se habrían tomado «...sin el cumplimiento de los requisitos legales mínimos...», lo que podría comprometer la destinación de más de 8.500 millones de pesos.

Rojas explicó que las ordenanzas aprobadas fueron sancionadas y publicadas después de ser votadas, lo que constituye, según él, una clara violación al principio de legalidad. «...No se puede aprobar una vigencia futura sin que la ordenanza esté debidamente promulgada. Esto es un error grave que puede acarrear responsabilidades fiscales y disciplinarias...», señaló.

El diputado también cuestionó la falta de control de la bancada de gobierno frente a la gestión presupuestal. «...Aquí no se trata de una discusión política, sino de respeto a la ley. No podemos seguir actuando como si los procedimientos no importaran cuando se manejan recursos públicos...», afirmó.

Rojas pidió la intervención de los organismos de control para revisar el trámite de las ordenanzas, en especial aquellas relacionadas con el proyecto ferroviario Bogotá–Beléncito, cuyo presupuesto habría sido modificado sin claridad sobre su destino final.