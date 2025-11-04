Alerta en Cáchira, Norte de Santander, por fenómeno de remoción en masa

Norte de Santander

La última temporada de lluvias en Norte de Santander ha provocado emergencias en varios municipios, entre ellos, en Cáchira, donde se viene presentando un fenómeno de remoción en masa, que amenaza con afectar a gran parte del casco urbano.

“Entre el día sábado y el día domingo se presentaron unos desprendimientos de tierra que cayeron a la parte alta en el río Cáchira. Eso es por encima de la cabecera municipal. Hubo un volumen bastante grande de tierra que se desprendió en una finca y eso se depositó en todo el río Cáchira”, dijo Herman Jaime, alcalde de este municipio.

Agregó que “más o menos en el trayecto de un kilómetro está ese material puesto. La amenaza es que, primero, ya hubo un antecedente de hace unos años, donde un desprendimiento más pequeño que se depositó ahí mismo se vino en avalancha y casi acaba con la cabecera municipal. Ahorita pues el tamaño de los deslizamientos es mucho más grande y falta por venir todavía muchísimo más porque se agredió otro tanto”.

Indicó el mandatario que tras lo sucedido, “hemos hecho las alertas correspondientes, instalamos un puesto de mando unificado y le estamos informando a las autoridades departamentales de riesgo y desastres lo concerniente. Creería yo que lo más responsable ha sido alertar a la población civil de la cabecera municipal y de todas las casas que de ahí para abajo están al lado del río para que estén atentos a la información que se viene presentando y que se les va a ir dando”.

Y es que según lo informó el mismo mandatario, el 40% del municipio está en riesgo de una emergencia, que se pueda presentar durante los próximos días.

“Allá no se puede meter maquinaria, allá no se puede hacer nada porque no lo permite la topografía. Es simple y llanamente estar atentos a cualquier eventualidad de desastre que es lo que estamos tratando de proteger la integridad de las personas que viven en la cabecera municipal”.