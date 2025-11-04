Autoridad judicial adelanta procesos contra personas que han agredido a alférez en Cúcuta

Cúcuta

En varios videos han quedado en evidencia las agresiones tanto físicas como verbales contra las autoridades de tránsito en Cúcuta. Ante esto, Joan Botello, secretario de tránsito de esta ciudad, aseguró que ya las autoridades judiciales adelantan su trabajo correspondiente contra estos agresores.

“Un gran porcentaje de los ciudadanos cucuteños, nos da el like, nos da el me gusta a nosotros, a toda la operativa que estamos haciendo. Recibimos buenos comentarios, saludan muy bien a los muchachos, acatan la orden, acatan la autoridad de tránsito. Sin embargo, hay lunares que no se pueden permitir“, indicó Botello.

Resaltó que han sido “dos o tres casos que han sucedido, esos casos ya están en procedimiento en la Fiscalía, van a ser judicializados, la oficina jurídica de la administración se encarga de todo el proceso penal, porque hay una serie de delitos que ya entran con la justicia a establecerse como lesiones personales”.

Enfatizó que toda persona que agreda a los alférez de Cúcuta “les va a caer el peso de la ley por irrespetar la autoridad”.

Recordemos que han sido justamente los motorizados y conductores de transporte público, los principales agresores.