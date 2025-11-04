Comercio en Cúcuta comienza a vestirse de navidad

Cúcuta

El comercio de El Malecón en Cúcuta se encuentra a la expectativa de lo que será la navidad 2025. Finalizado el Halloween, muchos de los establecimientos comienzan a vestirse de la época más bonita del año, augurando un muy buen movimiento de las cajas registradoras.

"Aquí no paramos de ver con satisfacción cómo la alcaldía, en cabeza del alcalde Jorge Acevedo, tienen pensado y ya tienen proyectado toda esa actividad sobre lo que va a ser el alumbrado navideño en El Malecón“, dijo Eduardo Quintero, presidente de Asobares.

Agregó que “van a ser alrededor de 45 días de festival gastronómico, festival de juegos, pero este año a falta de siete estaciones van a haber 14 estaciones, donde las personas pueden llegar en familia a tomarse sus fotos. Cada estación va a tener un significado diferente de forma y tal de que tendremos todo un alumbrado navideño sobre El Malecón y sobre la ribera del río Pamplonita”.

Así mismo, el empresario resaltó los trabajos de recuperación que se está teniendo en varios lugares claves de la ciudad de Cúcuta, como Las Cascadas de El Malecón y el Teatro Las Cascadas de este mismo sector.

“Se está reactivando la fuente de Las cascadas de El Malecón, que es una de las icónicas de Cúcuta y de las más grandes de Colombia”, asegurando que esto llamará aún más a los cucuteños a visitar el emblemático lugar durante la temporada decembrina.