Alcalde Dumek y gobernador Yamil Arana ratifican trabajo conjunto para las Fiestas de Independencia

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena y la Gobernación de Bolívar continúan aunando esfuerzos para impulsar el desarrollo de la ciudad y del departamento, a través de grandes obras de infraestructura, programas sociales, proyectos deportivos y estrategias de seguridad que fortalecen el bienestar de los ciudadanos.

Este martes, en un consejo de gobierno unificado, por medio de una mesa de trabajo realizada en el salón Vicente Martínez del Palacio de la Aduana, el alcalde Dumek Turbay y el gobernador Yamil Arana sostuvieron un encuentro de seguimiento a las acciones conjuntas que ambas administraciones vienen adelantando, con la participación de los gabinetes distrital y departamental.

Durante la jornada, la Gobernación presentó los avances de su gestión en distintos frentes y solicitó el apoyo de la Alcaldía de Cartagena para continuar fortaleciendo los proyectos que benefician a la capital y a todo el departamento.

“Estamos construyendo juntos el progreso de nuestro territorio. La articulación entre el Distrito y la Gobernación es clave para consolidar proyectos que impacten la calidad de vida de la gente y el desarrollo integral de Cartagena y Bolívar”, destacó el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, el gobernador Yamil Arana señaló: “El Distrito y la Gobernación deben seguir trabajando en conjunto. La gente ha visto los resultados de esta gestión articulada, que debe continuar en nuestros dos gobiernos para que Bolívar y Cartagena sigan avanzando”.

Socialización de varios frentes de pavimentación en barrios de Cartagena

Durante la reunión, la Gobernación presentó los detalles del programa COMPI, que contempla 20 obras en Cartagena, con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos. Estas intervenciones incluyen 13 calles, 4 casas, 2 canchas y un parque, que beneficiarán directamente a más de 18 mil cartageneros.

Entre los proyectos destacados también se encuentra la intervención integral de la Unidad Deportiva Rocky Valdez, que se ejecutará en un plazo de 8 meses y tendrá una inversión de más de 9.900 millones de pesos, consolidándose como uno de los escenarios deportivos más importantes para el fortalecimiento del deporte regional.

La Gobernación igualmente ejecutará cuatro escenarios de sóftbol en diferentes barrios de la ciudad, con una inversión total superior a 40 mil millones de pesos, distribuidos así:

• Socorro: más de 12 mil millones de pesos.

• Santa Rita: más de 6.800 millones de pesos.

• Las Gaviotas: más de 12.400 millones de pesos.

• Los Cerros: más de 8.900 millones de pesos.

Estas obras tendrán una duración estimada de 18 meses e incluirán la adecuación de graderías, baños, zonas deportivas, cerramiento y locales comerciales, generando empleo y mejorando la infraestructura deportiva de la ciudad.

Intervención del Hospital Universitario del Caribe

Otro de los puntos abordados en el encuentro fue la intervención integral del Hospital Universitario del Caribe (HUC), donde se adelantan mejoras en los servicios de pediatría y UCI, además del 40% de avance en la recuperación de la fachada.

También se anunció la apertura de los servicios de hemodinamia y oncología, la ampliación de urgencias y la climatización total del hospital, lo que representa un salto cualitativo en la atención médica de la región.

Durante la jornada, se destacó, además, la llegada del crucero AmaMelodía, que arribó por primera vez a Cartagena para realizar su recorrido por el río Magdalena y por el departamento de Bolívar, fortaleciendo la oferta turística fluvial y consolidando a la región como un destino de desarrollo turístico sostenible.

Bolívar, en las Fiestas de Independencia

La Gobernación también presentó los detalles de la gran celebración “Bolívar 1600”, que se desarrollará en la Plaza de La Aduana, los días 12 y 13 de noviembre en el marco de las Fiestas de Independencia. Los artistas que se presentarán son: Aria Vega, Diego Daza, Elvis Crespo y Koffee el Kafetero.

Este evento incluirá el conversatorio Legado del Palenque, el espacio cultural Baila la Plaza y el tradicional Remate del Bando, exaltando la identidad y el legado cultural del pueblo bolivarense.

“Bolívar y Cartagena avanzan juntos. Esta es una alianza que trasciende los límites institucionales y demuestra que cuando trabajamos unidos, los resultados se reflejan en obras, empleo y bienestar para la gente”, reiteró el alcalde Dumek Turbay.