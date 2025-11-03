Tensión en la UPI La Rioja: emberá agreden a gestores tras intento de ingresar licor al albergue

Colombia

La tarde del 2 de noviembre se registró un nuevo episodio de tensión en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, ubicada en el centro de Bogotá.

Según grabaciones difundidas en la red social X, varios miembros de la comunidad emberá agredieron a gestores de diálogo y convivencia del Distrito luego de que se les impidiera ingresar bebidas alcohólicas al albergue.

En los videos se observa a un hombre y a una mujer empujando y golpeando a al menos tres funcionarios. En uno de los clips, una de las trabajadoras les pide que se calmen y advierte que la canasta que llevaban “tenía trago”. En otro registro, la misma pareja aparece forcejeando con agentes de tránsito y policías de Bogotá mientras la tensión aumenta.

Una de las escenas más comentadas en redes sociales muestra a la mujer involucrada golpeando a una funcionaria mientras sostiene a un bebé menor de dos años. En el video, se escucha a las autoridades pedirle que pare y que “tenga cuidado con el niño porque también le está pegando”.

La Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos (FUDIS) y la Policía intervinieron para controlar la situación y restablecer el orden en el lugar. Las imágenes generaron críticas ciudadanas por la presencia de menores en medio del enfrentamiento y la falta de control en el ingreso de bebidas alcohólicas.

Contexto: reubicación y tensiones recientes

El incidente ocurre en medio de las operaciones de retorno y reubicación de la comunidad emberá que permanecía en distintos puntos de Bogotá.

Entre el 8 y el 11 de septiembre, el Distrito y entidades nacionales coordinaron un operativo que, según la Alcaldía, permitió el regreso de más de 1.400 indígenas a sus resguardos en Pueblo Rico (Risaralda) y Bagadó (Chocó).

Sin embargo, varias familias decidieron permanecer en la capital o solicitar reubicación colectiva, lo que ha derivado en nuevos episodios de confrontación con personal distrital. En semanas anteriores ya se habían reportado choques similares en otros albergues, lo que llevó a reforzar la vigilancia y mantener mesas de diálogo entre voceros emberá, la Secretaría de Integración Social y la Personería de Bogotá.

Afectación al derecho a la educación

A la tensión en los albergues se suma una nueva denuncia de la Secretaría de Educación del Distrito, que alertó sobre una “grave afectación al derecho a la educación de 13 estudiantes de la comunidad emberá” en la UPI La Florida.

Según la entidad, “un dinamizador cultural ejerció presiones sobre familias emberá para que no enviaran a sus hijos al colegio”, luego de que su contrato no fuera renovado al confirmarse que “se presentó en estado de embriaguez en la ruta escolar, situación reconocida por él mismo”.

La Secretaría y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación informaron que continúan haciendo acompañamiento a las familias y que están garantizados los servicios de transporte, alimentación y apoyo pedagógico para los menores.

“Reiteramos que todas las condiciones necesarias están garantizadas para que los estudiantes emberá continúen su proceso educativo con normalidad”, señaló la Secretaría de Educación en un comunicado.