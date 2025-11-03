Repase acá la agenda deportiva de la semana: Colombia en el Mundial Sub-17, Champions League y más

Este lunes 3 de noviembre arrancó el Mundial Sub-17 que se está disputando en Catar, competencia en la cual participará la Selección Colombia de la categoría que, de momento, jugará la fase de grupos.

Al evento mundialista se suma la Champions League, que estará jugando la cuarta fecha correspondiente a la fase liga, torneo en el que espera ser protagonista Luis Díaz, cuando Bayern Múnich visite al PSG en su casa.

Además, también se empezará a jugar la fecha 19 de la Liga Colombia, ad-portas de terminarse el todos contra todos, para definir los ocho equipos que jueguen los cuadrangulares finales del segundo semestres.

Todos estos importantes eventos en el mundo del deporte los podrá seguir a través del canal televisivo, DirecTV. A continuación, la programación de la próxima semana (horario de Colombia).

Cronograma de parrilla deportiva:

Lunes 3 de noviembre

09:45 a.m. / Copa Mundial FIFA Sub-17 / Argentina vs.Bélgica

Martes 4 de noviembre

9:45 a.m. / Copa Mundial FIFA Sub-17 / Alemania vs. Colombia

12:45 p.m. / Champions League / Slavia Praga vs.Arsenal

3:00 p.m. / Champions League / Atlético de Madrid vs. Union Saint-Gilliose

3:00 p.m. / Champions League / Liverpool vs. Real Madrid

3:00 p.m. / Champions League / PSG vs. Bayern Múnich

Miércoles 5 de noviembre

10:45 a.m. /Copa Mundial FIFA Sub-17 Francia vs. Chile

12:45 p.m. / Champions League / Qarabag vs. Chelsea

3:00 p.m. / Champions League / Benfica vs.Bayer Leverkusen

3:00 p.m. / Champions League / Manchester City vs. Borussia Dortmund

3:00 p.m. / Champions League / Olympique de Marsella vs. Atalanta

3:00 p.m. / Champions League / Ajax vs. Galatasaray

3:00 p.m. / Champions League / Brujas vs. Barcelona

Jueves 6 de noviembre

08:30 a.m. / Copa Mundial FIFA Sub-17 / Argentina vs.Túnez

Viernes 7 de noviembre