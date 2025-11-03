Prensa argentina reaccionó con toda contra Miguel Ángel Borja: “¿Por qué sigue jugando?"

¡Difícil momento para el delantero cordobés! Miguel Ángel Borja volvió a dar de que hablar en la prensa argentina después de que desaprovechara la oportunidad de igualar el marcador frente a Gimnasia, tras fallar un penalti al último minuto. Esta ya es la quinta derrota que completa River Plate en la Liga Argentina, en los últimos seis partidos.

REPASE ACÁ EL PENAL FALLADO POR MIGUEL ÁNGEL BORJA

PENAL ATAJADO Y FESTEJO DE GIMNASIA SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO 🧤⚽ pic.twitter.com/Q0Gd6enF8u — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 3, 2025

Fuerte reacción de la prensa argentina contra los colombianos

Miguel Ángel Borja, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero fueron criticados por la prensa argentina debido a que siguen sin marcar diferencia en este River, pese a que han estado en varias ocasiones en el once inicial de Marcelo Gallardo.

“Tuvo unos primeros 3 minutos aceptables. Luego, comenzó a navegar en las apacibles aguas de la inacción, en las pacíficas corrientes de la intrascendencia, en el sosegado remanso de la irrelevancia, donde no marca, no quita, no rompe líneas, no da pases productivos, no remata al arco, no pega, no, no, no, no. JUGÓ, OTRA VEZ, TODO EL PARTIDO. Increíble, inexplicable, inverosímil”, declaró fuertemente TyC Sports sobre Kevin Castaño.

Por otro lado, el que menos recibió críticas fue Juan Fernando Quintero, al contrario, reconocieron que el antioqueño refuerza al equipo cada vez que ingresa: “Poquito de Juanfer, qué complicado es que ni él mismo pueda sobresalir, enmarañado en la confusión general. Para colmo, siempre es moneda de cambio, lo saca siempre el entrenador, una pena. ¿Por qué una pena? Porque Juanfer, aunque tenga un mal partido, siempre tendrá algo para dar. Los buenos, cuando todo es una catástrofe, no tienen que salir nunca”.

Por último, expresaron que no entienden la razón por la que Miguel Ángel Borja sigue jugando en el River Plate si en diciembre ya se le termina el contrato con el club: “¿Por qué sigue jugando? ¿No era que se iba a fin de año? Nada en el partido y cuando había que empatar un partido, luego del insólito penal y escandaloso descuento dado por el árbitro, erró, para variar. Que Borja siga jugando en River explica mucho de este presente absolutamente desorientado”.