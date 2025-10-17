Preocupación en la Selección Colombia: Linda Caicedo se lesionó con Real Madrid en Champions

Linda Caicedo salió sobre el minuto 62′ de juego por lesión, en el partido entre Real Madrid y PSG por la segunda fecha de la fase de liga en la Champions League Femenina. La atacante colombiana encendió las alarmas en el equipo español y en la Selección Colombia de cara al inicio de las la Eliminatoria Sudamericanas al Mundial Femenino del 2027.

La preocupación por la colombiana había estado presente días antes a este encuentro, ya que venía presentando molestias físicas, lo que le había impedido desenvolverse al cien porciento en los entrenamientos del equipo merengue.

Sobre el minuto 62′ de juego, Linda tuvo que salir sustituida por Jennifer Echegini, cuando estaba disputando un balón con una oponente y se tiró al suelo por un dolor en el posterior de la pierna. Los médicos entraron al terreno de juego a revisarla y el entrenador aprobó el cambió.

Aunque todavía no hay un reporte médico oficial por parte del Real Madrid, la presencia de la delantera de la Selección Colombia en la doble fecha de la Liga de Naciones se pone en duda. El combinado nacional iniciará el camino para la clasificación al Mundial de Brasil en 2027, este viernes 24 de octubre, cuando frente a Perú en el Atanasio Girardot de Medellín.

Si Linda Caicedo, no alcanza a recuperarse en menos de una semana cuando sea duelo ante las peruanas, será una baja sensible para Ángelo Marsiglia, entrenador del equipo colombiano, ya que es una de sus fichas más importantes en el ataque.

Las boletas para este encuentro en el estadio de la capital antioqueña, ya están disponibles, para lo que será la primera vez en que un equipo femenino colombiano, juegue unas eliminatorias mundialistas.

¡𝗘𝗹 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗮𝘀𝗶𝗼 𝘀𝗲 𝘃𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮! 😆🏟️



Medellín está listo para recibir a nuestra Selección Colombia Femenina en su debut por la CONMEBOL Liga de Naciones. Te esperamos en el estadio para juntos alentar al equipo de TODOS 💛💛💙❤️



Boletería disponible… pic.twitter.com/2vPXBeGTDq — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 17, 2025

La Liga de Naciones CONMEBOL es el nuevo formato de clasificación a la Copa del Mundo, creada para la próxima cita orbital que se disputará entre el 2025 y 2026, puesto que anteriormente los equipos que avanzaban por la CONMEBOL eran los finalistas de la Copa América.