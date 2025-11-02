Uribe elogia el trabajo boyacense y alerta por el avance del microtráfico en el departamento

Durante el conversatorio del Centro Democrático realizado en el Club Comfaboy de Tunja, el expresidente Álvaro Uribe Vélez destacó el carácter cívico y trabajador del pueblo boyacense, al que calificó como ejemplo nacional de esfuerzo y honestidad. «...Boyacá es tierra de trabajo, de esfuerzo y de civismo. Aquí la gente progresa con sus manos, no con discursos...», dijo ante más de mil quinientas personas reunidas en el auditorio.

Uribe advirtió que el departamento enfrenta nuevos desafíos sociales relacionados con el avance del microtráfico y los problemas derivados del consumo de drogas. «...Pensando que la respuesta sería negativa, pregunté si en Boyacá hay microtráfico. Nunca pensé que lo hubiera. (...) Un problema muy grave para nuestra juventud y nuestras familias...», señaló, tras contar una conversación sostenida con miembros de la Fuerza Pública durante su visita a Tunja.

El exmandatario hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales a actuar con rapidez frente a este fenómeno. «...Boyacá no puede permitir que el narcotráfico se meta en sus municipios. Este es un territorio de gente trabajadora, de campesinos que producen con esfuerzo...», expresó, insistiendo en que la educación y el empleo deben ser herramientas de prevención para proteger a los jóvenes del delito.

Uribe también se refirió a los riesgos que el narcotráfico y la inseguridad representan para la economía regional. «...Si se deja crecer el narcotráfico y la inseguridad, hasta los departamentos que eran seguros, como Boyacá, se van a ver afectados...», afirmó, subrayando la necesidad de mantener la confianza y la inversión en las zonas rurales.

Durante su intervención, recordó el papel histórico del departamento en la independencia nacional y lo vinculó con la necesidad de recuperar los valores que, según él, están en crisis en el país. «...Este departamento ha sido clave en la libertad de Colombia y tiene que serlo también en su recuperación moral y económica...», expresó, en alusión a la importancia simbólica de Boyacá como «...corazón de la patria...».

Uribe también elogió la labor del sector agropecuario y defendió la dignidad del trabajo campesino. «...Aquí en Boyacá el campesino produce con dignidad. Lo que necesita es que no lo ahoguen con impuestos ni con la inseguridad...», dijo, en medio de aplausos, al tiempo que pidió fortalecer el apoyo estatal a la producción rural.

El expresidente cerró su intervención reiterando su respeto y admiración por el pueblo boyacense, al que consideró una reserva moral para Colombia. «...Boyacá siempre ha sido un ejemplo de honestidad, trabajo y patriotismo. Por eso, si el país se levanta, será con la fuerza de sus regiones, y Boyacá es una de ellas...», concluyó.