A la cárcel un hombre señalado de asesinar a su compañera sentimental en San Onofre, Sucre

Sincelejo

En una rápida reacción de las autoridades, la Policía Nacional capturó en flagrancia a Anderson Licona Berrío, de 41 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de su compañera sentimental, Januaris del Rosario Rodríguez Julio, de 35 años, en el municipio de San Onofre, Sucre.

El hecho ocurrió en el barrio La Ceibita, donde una llamada a la línea de emergencia 123 alertó sobre un ataque con arma blanca. Las patrullas de vigilancia llegaron al lugar y lograron detener al agresor, quien, según el reporte policial, habría intentado atentar contra su vida tras el crimen.

La Policía Nacional, citada como fuente, informó que Licona Berrío fue trasladado a un centro asistencial y luego presentado ante la Fiscalía General de la Nación, que le imputó cargos por feminicidio.

Tras las audiencias preliminares, un juez le dictó medida de aseguramiento intramural.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de violencia contra las mujeres a través de la línea 123 y fortalecer las acciones de prevención de este tipo de delitos en el departamento de Sucre.