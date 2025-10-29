Sucre recibe reconocimiento del ICFES por mejorar su calidad educativa

Sincelejo

El departamento de Sucre fue reconocido por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) tras mejorar sus resultados en la medición nacional de calidad educativa de 2025.

De acuerdo con el informe, Sucre pasó de 246 a 249 puntos, un avance que refleja los esfuerzos de maestros, estudiantes y directivos por fortalecer la enseñanza en el territorio.

La directora del ICFES, Elisabeth Blandón Bermúdez, visitó el departamento y destacó que “no es fácil subir tres puntos, todo requiere un esfuerzo enorme y en Sucre se ha logrado con el trabajo conjunto entre el departamento, los municipios y las comunidades educativas”.

El secretario general de la Gobernación, Andrés Vivero León, y el secretario de Educación, Luis Manuel Ortega, recibieron el reconocimiento en nombre de la gobernadora Lucy García Montes, quien impulsa una política educativa enfocada en calidad y cobertura.

Ortega resaltó que, además de los avances en las pruebas Saber, Sucre ha duplicado la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, triplicado la atención en primera infancia y vinculado 100 nuevos docentes.

El ICFES también destacó a los mejores estudiantes del departamento: Alex David Severiche Meza, de Galeras, con 443 puntos, y Jean Pier Salcedo Urango, de Buenavista, con 439.

Ambos, junto con los dos mejores de Sincelejo, viajarán a Madrid, España, el próximo 30 de noviembre como premio a su desempeño académico.

El reconocimiento incluyó además a varios alcaldes que fortalecen la calidad educativa en sus municipios, entre ellos los de Corozal, Buenavista, San Pedro, Sincé, Sampués, El Roble y Galeras.